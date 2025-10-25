Ночной обстрел Киева: увеличилось число жертв баллистического удара ВС РФ (фото)

Ночью 25 октября Вооруженные силы РФ нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. В столице прогремела серия мощных взрывов, а городские власти сообщили о новых жертвах и пострадавших.

Мэр Киева Виталий Кличко поделился свежими данными о последствиях российского обстрела баллистикой. Согласно обновленной информации по состоянию на 11:20 известно о двух погибших и 12 пострадавших, трое из которых находятся в больницах.

По его словам, повреждения получили жилые дома и нежилые постройки в районах левого берега Киева — Дарницком, Днепровском и Деснянском.

"В Дарницком районе — произошли пожары в нежилой застройке на двух локациях. В Днепровском — в результате падения обломков возле жилых домов по нескольким адресам выбиты окна и двери в квартирах. Также повреждено помещение детского сада — выбиты окна и двери", — пишет Кличко.

В Деснянском районе столицы, добавил мэр, из-за падения обломков средств воздушного поражения загорелись несколько автомобилей, а также вспыхнул пожар в складских помещениях. Последствия российского удара ликвидируют сотрудники экстренных служб.

Зеленский о ночной атаке РФ

Очередной обстрел Российской Федерации прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице глава государства написал, что только с начала этого года по Украине российские войска выпустили около 770 баллистических ракет и более 50 аэробаллистических ракет "Кинжал".

"Именно из-за таких атак мы уделяем особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса", — пишет Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что Запад способен оказать такую помощь, чтобы подобные атаки больше не угрожали жизням украинских граждан.

"На российскую баллистику нужен ответ сильных государств в реальном сотрудничестве для защиты жизни", — подчеркнул президент.

Ранее Киевская городская военная администрация информировала о десяти пострадавших и одном погибшем. Экстренные службы продолжают работу на местах, ликвидируя последствия обстрела и возгорания.

Воздушные силы ВСУ опубликовали результаты боевой работы украинской ПВО. Сообщалось, что средствами противовоздушной обороны было нейтрализовано четыре баллистических ракет ОТРК "Искандер-М" и 50 ударных БПЛА противника. В то же время зафиксировано попадание пяти ракет и 12 дронов в 11 локациях.