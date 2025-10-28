Росіяни йшли на штурм на інкасаторському автомобілі, — OSINT (відео)

OSINT-дослідника зацікавив епізод із відео, опублікованого операторами безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра". Одна з підбитих машин окупантів здалася йому незвичайною. І виявилося, що це інкасаторський фургон.

Відео, яке розбирав OSINT-аналітик під ніком Elmustek, було опубліковано ще наприкінці серпня. Це була нарізка зі знищених авто російських військових. Але серед звичної військової техніки виявилося щось незвичайне.

Росіяни йшли на штурм на машині інкасаторів

Дослідника настільки зацікавив незвичний вигляд авто, що він навіть знайшов додаткові фото і виявилося, що росіяни намагалися йти на штурм на інкасаторському бронеавтомобілі на шасі International 4700.

Штурм на інкасаторському авто виявився невдалим Фото: Соцсети Інкасаторське авто після переробки Фото: Соцсети

Перед відправленням у бій росіяни наварили на нього додаткової броні, заварили навіть лобове скло, залишивши лише вузькі "бійниці", але в підсумку його все одно знищили: просто вигорів зсередини.

Відео дня

Так автомобіль виглядав до того, як його переробили Фото: Соцсети

На початку повномасштабного вторгнення українські військові медики також використовували інкасаторський автомобіль із Дніпра. Його передали з музею.

А бійці 28 ОМБр опублікували відео відбиття штурму росіян, які для атаки застосували нові танки із захистом, так звані "танки-сараї". З'ясувалося, що для знищення такого монстра потрібно з півсотні безпілотників.