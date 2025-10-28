Россияне шли на штурм на инкассаторском автомобиле, — OSINT (видео)

OSINT-исследователя заинтересовал эпизод из видео, опубликованного операторами беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра". Одна из подбитых машин оккупантов показалась ему необычной. И оказалось, что это инкассаторский фургон.

Видео, которое разбирал OSINT-аналитик под ником Elmustek, было опубликовано еще в конце августа. Это была нарезка из уничтоженных авто российских военных. Но среди привычной военной техники обнаружилось что-то необычное.

Россияне шли на штурм на машине инкассаторов

Исследователя настолько заинтересовал необычный вид авто, что он даже нашел дополнительные фото и оказалось, что россияне пытались идти на штурм на инкассаторском бронеавтомобиле на шасси International 4700.

Штурм на инкассаторском авто оказался неудачным Фото: Соцсети Инкассаторское авто после переделки Фото: Соцсети

Перед отправкой в бой русские наварили на него дополнительной брони, заварили даже лобовое стекло, оставив лишь узкие "бойницы", но в итоге он все равно был уничтожен: просто выгорел изнутри.

Відео дня

Так автомобиль выглядел до того, как его переделали Фото: Соцсети

В начале полномасштабного вторжения украинские военные медики также использовали инкассаторский автомобиль из Днепра. Его передали из музея.

А бойцы 28 ОМБр опубликовали видео отражения штурма россиян, которые для атаки применили новые танки с защитой, так называемые "танки-сараи". Выяснилось, что для уничтожения такого монстра нужно с полсотни беспилотников.