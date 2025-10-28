Екіпажі британського БТР ARES потрапили до шпиталю: чому військові отримали травми (відео)

Армія Великої Британії зіткнулася з проблемами під час експлуатації бронетехніки за проєктом Ajax. Йдеться про бронетранспортер ARES, який став причиною серйозних скарг з боку британських військовослужбовців після літніх навчань.

Під час експлуатації БТР ARES у екіпажів, які брали участь у маневрах, зафіксовано симптоми тинітусу. Бійці також відчували сильні головні болі і проблеми з рівновагою, в деяких випадках потребували госпіталізації. Про це повідомив британський новинний портал Defence Eye.

Проблеми виникли під час літніх навчань, причому скарги від військових, як повідомляється, надходили досить часто.

БТР ARES — відео армії Британії про постачання бронемашин

З цього приводу оглядачі Defense Express зазначили, що ще під час випробувань 2021 року машини проєкту Ajax демонстрували надмірний рівень вібрації та шуму, що спричиняв фізичний дискомфорт у екіпажів. Тоді командування обмежилося видачею навушників і встановленням додаткових подушок на сидіннях, що дало змогу лише формально зняти претензії до техніки та відновити програму.

Тепер же, судячи з усього, ефективність цих заходів виявилася вкрай низькою. Після публікації матеріалів у ЗМІ британське Міноборони, ймовірно, буде змушене знову переглянути умови експлуатації ARES, щоб запобігти подальшим випадкам травмування військовослужбовців.

Британський бронетранспортер ARES

Ajax — історія провального проєкту

Оглядачі нагадали, що програма Ajax стартувала близько 15 років тому — як заміна застарілих БМП Warrior, які Велика Британія планує списати. Однак проєкт неодноразово стикався із затримками, перевитратою бюджету і технічними проблемами, через що отримав в оборонній пресі прізвисько "виробниче пекло".

БТР ARES призначався для безпечного перевезення піхоти і виконання завдань розвідки в умовах високої загрози. Машина поєднує поліпшений бронезахист, високу мобільність і сучасні системи ситуаційної обізнаності, що робить її важливим елементом розвідувальних і командних підрозділів британської армії.

Порівняно зі своїм попередником Spartan, ARES отримав значно посилений балістичний і протимінний захист, що забезпечує надійну безпеку екіпажу і десанту під час підривів на вибухових пристроях або обстрілів стрілецькою зброєю.

Машина сімейства Ajax базується на платформі ASCOD від General Dynamics European Land Systems, обійшовши в тендері шведський CV90 від BAE Systems. Однак це рішення неодноразово критикували як політично мотивоване. Причому до числа критиків нещодавно приєднався колишній міністр оборони Бел Воллес, який назвав вибір Ajax "помилкою, яка коштує армії боєздатності".

"Нерозв'язані проблеми кидають серйозну тінь на боєготовність Великої Британії, яка і так перебуває у невизначеності, що підкріплюється нестачею коштів", — підсумували аналітики.

