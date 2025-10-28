Экипажи британского БТР ARES попали в госпиталь: почему военные получили травмы (видео)

Армия Великобритании столкнулась с проблемами при эксплуатации бронетехники по проекту Ajax. Речь идет о бронетранспортере ARES, который стал причиной серьезных жалоб со стороны британских военнослужащих после летних учений.

В ходе эксплуатации БТР ARES у экипажей, участвовавших в маневрах зафиксированы симптомы тинитуса. Бойцы также испытывали сильные головные боли и проблемы с равновесием, в некоторых случаях потребовавшие госпитализации. Об этом сообщил британский новостной портал Defence Eye.

Проблемы возникли во время летних учений, причем жалобы от военных, как сообщается, поступали достаточно часто.

БТР ARES - видео армии Британии о поставке бронемашин

По этому поводу обозреватели Defense Express отметили, что еще во время испытаний в 2021 году машины проекта Ajax демонстрировали чрезмерный уровень вибрации и шума, вызывавший физический дискомфорт у экипажей. Тогда командование ограничилось выдачей наушников и установкой дополнительных подушек на сиденьях, что позволило лишь формально снять претензии к технике и возобновить программу.

Теперь же, судя по всему, эффективность этих мер оказалась крайне низкой. После публикации материалов в СМИ британское Минобороны, вероятно, будет вынуждено снова пересмотреть условия эксплуатации ARES, чтобы предотвратить дальнейшие случаи травмирования военнослужащих.

Британский бронетранспортер ARES

Ajax — история провального проекта

Обозреватели напомнили, что программа Ajax стартовала около 15 лет назад — как замена устаревающим БМП Warrior, которые Великобритания планирует списать. Однако проект неоднократно сталкивался с задержками, перерасходом бюджета и техническими проблемами, из-за чего получил в оборонной прессе прозвище "производственный ад".

БТР ARES предназначался для безопасной перевозки пехоты и выполнения задач разведки в условиях высокой угрозы. Машина сочетает улучшенную бронезащиту, высокую мобильность и современные системы ситуационной осведомленности, что делает ее важным элементом разведывательных и командных подразделений британской армии.

Сравнительно со своим предшественником Spartan, ARES получил значительно усиленную баллистическую и противоминную защиту, обеспечивающую надежную безопасность экипажа и десанта при подрывах на взрывных устройствах или обстрелах стрелковым оружием.

Машина семейства Ajax базируется на платформе ASCOD от General Dynamics European Land Systems, обойдя в тендере шведский CV90 от BAE Systems. Однако это решение неоднократно критиковали как политически мотивированное. Причем к числу критиков недавно присоединился бывший министр обороны Бел Уоллес, назвавший выбор Ajax "ошибкой, стоящей армии боеспособности".

"Нерешенные проблемы бросают серьезную тень на боеготовность Великобритании, которая и так находится в неопределенности, подкрепляемой нехваткой средств", — подытожили аналитики.

