Экипажи британского БТР ARES попали в госпиталь: почему военные получили травмы (видео)
Армия Великобритании столкнулась с проблемами при эксплуатации бронетехники по проекту Ajax. Речь идет о бронетранспортере ARES, который стал причиной серьезных жалоб со стороны британских военнослужащих после летних учений.
В ходе эксплуатации БТР ARES у экипажей, участвовавших в маневрах зафиксированы симптомы тинитуса. Бойцы также испытывали сильные головные боли и проблемы с равновесием, в некоторых случаях потребовавшие госпитализации. Об этом сообщил британский новостной портал Defence Eye.
Проблемы возникли во время летних учений, причем жалобы от военных, как сообщается, поступали достаточно часто.
По этому поводу обозреватели Defense Express отметили, что еще во время испытаний в 2021 году машины проекта Ajax демонстрировали чрезмерный уровень вибрации и шума, вызывавший физический дискомфорт у экипажей. Тогда командование ограничилось выдачей наушников и установкой дополнительных подушек на сиденьях, что позволило лишь формально снять претензии к технике и возобновить программу.
Теперь же, судя по всему, эффективность этих мер оказалась крайне низкой. После публикации материалов в СМИ британское Минобороны, вероятно, будет вынуждено снова пересмотреть условия эксплуатации ARES, чтобы предотвратить дальнейшие случаи травмирования военнослужащих.
Ajax — история провального проекта
Обозреватели напомнили, что программа Ajax стартовала около 15 лет назад — как замена устаревающим БМП Warrior, которые Великобритания планирует списать. Однако проект неоднократно сталкивался с задержками, перерасходом бюджета и техническими проблемами, из-за чего получил в оборонной прессе прозвище "производственный ад".
БТР ARES предназначался для безопасной перевозки пехоты и выполнения задач разведки в условиях высокой угрозы. Машина сочетает улучшенную бронезащиту, высокую мобильность и современные системы ситуационной осведомленности, что делает ее важным элементом разведывательных и командных подразделений британской армии.
Сравнительно со своим предшественником Spartan, ARES получил значительно усиленную баллистическую и противоминную защиту, обеспечивающую надежную безопасность экипажа и десанта при подрывах на взрывных устройствах или обстрелах стрелковым оружием.
Машина семейства Ajax базируется на платформе ASCOD от General Dynamics European Land Systems, обойдя в тендере шведский CV90 от BAE Systems. Однако это решение неоднократно критиковали как политически мотивированное. Причем к числу критиков недавно присоединился бывший министр обороны Бел Уоллес, назвавший выбор Ajax "ошибкой, стоящей армии боеспособности".
"Нерешенные проблемы бросают серьезную тень на боеготовность Великобритании, которая и так находится в неопределенности, подкрепляемой нехваткой средств", — подытожили аналитики.
Напомним, в начале сентября стало известно о намерении армии США заключить с компанией Textron трехлетний контракт на производство 65 машин M1117 ASV и поставку запасных частей. Финансирование будет обеспечено в рамках программы Инициативы по безопасности Украины (USAI).