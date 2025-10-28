Росіяни своїх убивають: журналісти з'ясували, хто займається стратами у ЗС РФ, — розслідування

На війні в Україні серед російських солдатів поширеним є вираз "обнулення", або фактично страти тих, хто не бажає йти в "м'ясні штурми". Тепер розслідувачі з'ясували, як це відбувається і хто страчує російських солдатів у російській же армії.

Про розправи без суду і слідства російські військові розповідали з першого року вторгнення в Україну. Тоді солдатів розстрілювали на місці за відмову йти в штурм або п'янку в окопах. До 2025 року страти і тортури в армії стали більш витонченими, а призводять до них дедалі частіше особиста ворожнеча військових із командирами і відмова платити данину начальству, повідомляє "Верстка".

"Пацанчика з мого взводу просто до смерті забили головою об підлогу. Тому що він після бойового завдання горілку пив. Тобто ми місяць сиділи на передку без зв'язку, без їжі, у нас майже всі 200, чи 300. Ми воду з калюж пили, спали у воді. І ось вийшли на відпочинок, усі дорослі мужики, ну, випили трохи, а нас, як цуценят якихось, почали вичитувати. Ну, пацан і залупився", — цитують журналісти одного зі свідків. За його словами, російського солдата спочатку забили, потім викинули в яму, а потім застрелили.

За його словами, цим займалися командири ЗС РФ під позивними "Кемер", "Дудка" і "Акула".

Дмитро "Кемер" Кемеров (ліворуч), Ілхом "Акула" Петер (у центрі), Михайло "Дудка" Дудуков (праворуч) Фото: Верстка

"Акула" — це 34-річний житель Оренбурзької області Ілхом Петер. Він командує штурмовиками 80-го танкового полку 90-ї танкової дивізії угруповання "Центр". "Кемер" — це 34-річний Дмитро Кемеров, він командує штурмовою ротою "В". "Дудка" — це 42-річний заступник командира роти Михайло Дудуков.

Здебільшого штурмова рота складається з колишніх ув'язнених. Свідку вдалося звільнитися після поранення, тому він наважився поговорити з журналістами. Але подібних "обнулювачів", за словами репортерів, у російській армії сотні. На них скаржаться у військову прокуратуру, але часто безрезультатно.

"Двоє інших співрозмовників "Верстки" з цього ж полку перебувають у госпіталі і теж розраховують на звільнення. Вони сподіваються, що їх не повернуть на фронт. Бійці з передової говорити бояться. Бо за висловлене невдоволення чи скарги рідним або у військову прокуратуру — обнуляють", — зазначають журналісти.

За їхніми словами, "обнулення" — це не тільки пряме вбивство. Популярний спосіб позбутися неугодного солдата в російській армії — це відправити його в такий штурм, де вижити майже неможливо, часто без бронежилета і без зброї.

Наприклад, у 114-й окремій мотострілецькій бригаді (114 омсбр) ЗС РФ подібним займається Ігор "Саїд" Істратій, який отримав медаль Героя Росії.

Ігор "Саїд" Істратій (праворуч) після церемонії нагородження медаллю Герой Росії з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим у Москві, 4 жовтня 2024 року Фото: Верстка

Якийсь Юрій, який служив у 114-й бригаді, розповідає, як їх відправляли в штурми без зброї та екіпіровки, а "Саїд" говорив, що все необхідне солдати мають "самі добути в бою".

"Ми йшли з чотирма ріжками по 120 патронів йшли проти двох-трьох взводів. Ось перший бій взимку 2023 року, коли ми тільки-тільки заходили в Красногорівку, нас було 47 осіб. З них у саме село спустилося п'ятеро. Три хвилини бою", — розповів росіянин.

Від "м'ясних штурмів" у російській армії теоретично можна відмовитися, але тоді відмовника застрелять свої ж. Інший свідок розповів, що під час штурму села Оріхового на Донеччині такий собі "Фікса" відмовився бути "маячком" — коли солдата роблять живою приманкою, посилають уперед, щоб спровокувати супротивника відкрити вогонь, і так дізнатися його точне розташування.

"Ти просто біжиш в один кінець, ззаду стоїть загороджувальний загін, він не пускає назад. Твій єдиний шанс вижити — це отримати поранення і потрапити в полон", — розповів російський солдат. "Фіксу" зрештою побили і застрелили. Рідним сказали, що чоловік нібито самовільно залишив частину.

Як розповідає мобілізований Олексій, у його бригаді є батальйон територіальної оборони (12 БТРО), а в ньому є командир із позивним "Білий". До нього відправляли всіх, хто відмовлявся від бойового завдання або по-іншому "косячив". Для таких людей у "Білого", за словами співрозмовника "Верстки", було два снайпери, які прибирали неугодних. Олексій каже, що у 2023 році снайпери командира "Білого" вбили двадцять його товаришів по службі, у 2024-му — 40 осіб.

Також у ЗС РФ поширені страти за допомогою дронів: "Були такі бойові завдання, штурмувати лісополки — і стояв такий наказ: обнуляти своїх, якщо вони не можуть вийти. Тих, хто цього не робив, обнуляли теж, добивали скидами. БПЛашників залякували, вони стояли під дулами автоматів", — розповів ще один співрозмовник журналістів. Його товариш по службі навіть скаржився Путіну, але безрезультатно.

У російській армії також популярно саджати в яму або "на підвал", де можуть морити голодом, або топити. "Коли в ямі залишається дві-три людини, їм кажуть: "Хлопці, хочете вийти — тоді бийтеся. Хто залишиться, той і вийде", — розповів ще один співрозмовник журналістів. Утім, про це розповідали і полонені росіяни. Подібне відео також потрапило в соцмережі навесні 2025 року.

Причиною "обнулення" часто стають гроші. Російські солдати розповідають, що командири продають можливість не ходити в штурм, вимагають хабарі, оголошують побори і переказують зарплати з карт контрактників на свої рахунки. Тих, хто платити відмовляється, обнуляють перерахованими вище способами.

Один із таких командирів, Курабек "Курорт" Караєв із Дагестану, навіть став героєм пропагандистського фільму Володимира Соловйова.

За три роки війни в Україні "Курорт", який починав воювати майором, достроково здобув звання підполковника і полковника, два ордени Мужності та медаль "За хоробрість".

