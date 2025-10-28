Россияне своих убивают: журналисты выяснили, кто занимается казнями в ВС РФ, — расследование

На войне в Украине среди российских солдат распространено выражение "обнуление", или фактически казни тех, кто не желает идти в "мясные штурмы". Теперь расследователи выяснили, как это происходит и кто казнит российских солдат в российской же армии.

О расправах без суда и следствия российские военные рассказывали с первого года вторжения в Украину. Тогда солдат расстреливали на месте за отказ идти в штурм или пьянку в окопах. К 2025 году казни и пытки в армии стали изощреннее, а приводят к ним все чаще личная вражда военных с командирами и отказ платить дань начальству, сообщает "Верстка".

"Пацанчика с моего взвода просто до смерти забили головой об пол. Потому что он после боевого задания водку пил. То есть мы месяц сидели на передке без связи, без еды, у нас почти все 200, или 300. Мы воду из луж пили, спали в воде. И вот вышли на отдых, все взрослые мужики, ну, выпили немного, а нас, как щенков каких-то, начали отчитывать. Ну, пацан и залупился", — цитируют журналисты одного из свидетелей. По его словам, российского солдата сначала забили, потом выбросили в яму, а потом застрелили.

По его словам, этим занимались командиры ВС РФ под позывными "Кемер", "Дудка" и "Акула".

Дмитрий "Кемер" Кемеров (слева), Илхом "Акула" Петер (в центре), Михаил "Дудка" Дудуков (справа) Фото: Верстка

"Акула" — это 34-летний житель Оренбургской области Илхом Петер. Он командует штурмовиками 80-го танкового полка 90‑й танковой дивизии группировки "Центр". "Кемер" — это 34-летний Дмитрий Кемеров, он командует штурмовой ротой "В". "Дудка" — это 42-летний заместитель командира роты Михаил Дудуков.

В основном штурмовая рота состоит из бывших заключенных. Свидетелю удалось уволиться после ранения, поэтому он решился поговорить с журналистами. Но подобных "обнулителей", по словам репортеров в российской армии сотни. На них жалуются в военную прокуратуру, но зачастую безрезультатно.

"Двое других собеседников "Верстки" из этого же полка находятся в госпитале и тоже рассчитывают на увольнение. Они надеются, что их не вернут на фронт. Бойцы с передовой говорить боятся. Потому что за высказанное недовольство или жалобы родным или в военную прокуратуру — обнуляют", — отмечают журналисты.

По их словам, "обнуление" – это не только прямое убийство. Популярный способ избавиться от неугодного солдата в российской армии — это отправить его в такой штурм, где выжить почти невозможно, часто без бронежилета и без оружия.

Например, в 114‑й отдельной мотострелковой бригаде (114 омсбр) ВС РФ подобным занимается Игорь "Саид" Истратий, который получил медаль Героя России.

Игорь "Саид" Истратий (справа) после церемонии награждения медалью Герой России с министром обороны Андреем Белоусовым в Москве, 4 октября 2024 года Фото: Верстка

Служивший в 114‑й бригаде некий Юрий рассказывает, как их отправляли в штурмы без оружия и экипировки, а "Саид" говорил, что все необходимое солдаты должны "сами добыть в бою".

"Мы шли с четырьмя рожками по 120 патронов шли против двух-трех взводов. Вот первый бой зимой 2023 года, когда мы только-только заходили в Красногоровку, нас было 47 человек. Из них в саму деревню спустилось пятеро. Три минуты боя", — рассказал россиянин.

От "мясных штурмов" в российской армии теоретически можно отказаться, но тогда отказника застрелят свои же. Другой свидетель рассказал, что при штурме села Орехового в Донецкой области некий "Фикса" отказался быть "маячком" — когда солдата делают живой приманкой, посылают вперед, чтобы спровоцировать противника открыть огонь, и так узнать его точное расположение.

"Ты просто бежишь в один конец, сзади стоит заградотряд, он не пускает обратно. Твой единственный шанс выжить — это получить ранение и попасть в плен", — рассказал российский солдат. "Фиксу" в итоге избили и застрелили. Родным сказали, что мужчина якобы самовольно оставил часть.

Как рассказывает мобилизованный Алексей, в его бригаде есть батальон территориальной обороны (12 БТРО), а в нем есть командир с позывным "Белый". К нему отправляли всех, кто отказывался от боевой задачи или по-другому "косячил". Для таких людей у "Белого", по словам собеседника "Верстки", было два снайпера, которые убирали неугодных. Алексей говорит, что в 2023 году снайперы командира "Белого" убили двадцать его сослуживцев, в 2024 — 40 человек.

Также в ВС РФ распространены казни с помощью дронов: "Были такие боевые задачи, штурмовать лесополки — и стоял такой приказ: обнулять своих, если они не могут выйти. Тех, кто этого не делал, обнуляли тоже, добивали сбросами. БПЛашников запугивали, они стояли под дулами автоматов", — рассказал еще один собеседник журналистов. Его сослуживец даже жаловался Путину, но безрезультатно.

В российской армии также популярно сажать в яму или "на подвал", где могут морить голодом, или топить. "Когда в яме остается два-три человека, им говорят: "Ребята, хотите выйти — тогда деритесь. Кто останется, тот и выйдет", - рассказал еще один собеседник журналистов. Впрочем, об этом рассказывали и пленные россияне. Подобное видео также попало в соцсети весной 2025 года.

Причиной "обнуление" зачастую становятся деньги. Российские солдаты рассказывают, что командиры продают возможность не ходить в штурм, требуют взятки, объявляют поборы и переводят зарплаты с карт контрактников на свои счета. Тех, кто платить отказывается, обнуляют вышеперечисленными способами.

Один из подобных командиров, Курабек "Курорт" Караев из Дагестана, даже стал героем пропагандистского фильма Владимира Соловьева.

За три года войны в Украине "Курорт", начинавший воевать майором, досрочно получил звание подполковника и полковника, два ордена Мужества и медаль "За храбрость".

