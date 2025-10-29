Польські інженери почали практичне впровадження установок Ultimate Building Machine (UBM) — мобільних комплексів, що дають змогу за добу звести сталевий ангар площею до 900 квадратних метрів.

Технологія, розроблена американською компанією M.I.C. Industries, здатна значно прискорити будівництво об'єктів військової та цивільної інфраструктури. Про це повідомляє Міноборони Польщі. Вказується, що укриття витримують обстріли та удари дронів: поляки будують захист від засобів ураження, які РФ використовує проти українців.

Укриття від ударів — як працює Ultimate Building Machine

У матеріалі військового відомства йдеться про те, що UBM — це фактично "фабрика з виробництва укриттів", яка виробляє і збирає металеві конструкції безпосередньо на місці будівництва. Після встановлення рулону металевого листа і введення параметрів машина автоматично формує елементи, що з'єднуються в модулі.

Виробництво трьох конструктивних елементів займає всього кілька хвилин, що робить технологію незамінною за необхідності швидкого зведення ангарів, складів, гаражів або захисних укриттів.

Також повідомляється, що польські військові проходять навчання під керівництвом американських інструкторів, зводячи тренувальні об'єкти розміром 20×19×9 метрів. Після завершення будівництва вони залишаться на території навчальних центрів як частина інженерних споруд.

Будівництво анграра за допомогою технології UBM

Будівля, побудована за допомогою технології UBM

Технологія для "Східного щита"

Закупівля UBM є елементом польської оборонної програми "Східний щит", спрямованої на зміцнення східних рубежів країни, уточнили польські військові. Планується використовувати установки не тільки для зведення інфраструктури програми, а й для будівництва ангарів, складів, польових укриттів і навіть житлових приміщень. За словами представників польського Міноборони, UBM дасть змогу скоротити строки будівництва і знизити витрати, усунувши необхідність у підрядниках і затяжних тендерах.

Будівництво будівель за допомогою технології Ultimate Building Machine

Випробування стійкості до обстрілів і дронів

Паралельно дослідницька група Військової технічної академії Польщі під керівництвом полковника професора Ришарда Хмелевського проводить експерименти з підвищення стійкості споруд, побудованих за технологією UBM.

На полігонах у Яроцині та Свентошуві вже зведено три тестові об'єкти — ангар, гараж і склад, які пройшли випробування на стійкість до обстрілів і атак безпілотників.

Результати експериментів визнано більш ніж задовільними, тому нині поляки створюють каталог типових рішень для подальшого впровадження в інженерні підрозділи.

Польський досвід і українська дійсність

На тлі успіхів польських інженерів українська енергетична інфраструктура залишається вкрай вразливою. За словами глави ТСК ВР з цінової та тарифної політики в енергетиці Олексія Кучеренка, вуличні трансформатори в Києві досі не захищені, попри майже чотири роки повномасштабної війни.

Він нагадав, що атака на Київ 10 жовтня завдала серйозних пошкоджень енергетичним об'єктам, особливо трансформаторам — балістичні удари спричинили значні руйнування, а ППО не змогла перехопити всі цілі.

У своїх коментарях Кучеренко постійно наголошував, що бригади українських енергетиків — це справжні герої з найвищими професійними навичками. Але їхній героїзм, схоже, є наслідком не лише атак росіян, а й значною мірою безвідповідальності українських чиновників.

Нагадаємо, фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов 27 жовтня опублікував у соцмережах пост про те, як захищені трансформатори від ударів ЗС РФ. За його словами замість капітальної закритої споруди енергетичний об'єкт обклали шістьма рядами бетонних блоків, у середину яких російський боєприпас влучив практично безперешкодно.