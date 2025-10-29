Польские инженеры начали практическое внедрение установок Ultimate Building Machine (UBM) — мобильных комплексов, позволяющих за сутки возвести стальной ангар площадью до 900 квадратных метров.

Технология, разработанная американской компанией M.I.C. Industries, способна значительно ускорить строительство объектов военной и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны Польши. Указывается, что укрытия выдерживают обстрелы и удары дронов: поляки строят защиту от средств поражения, которые РФ использует против украинцев.

Укрытие от ударов — как работает Ultimate Building Machine

В материале военного ведомства говорится, что UBM — это фактически "фабрика по производству укрытий", которая производит и собирает металлические конструкции непосредственно на месте строительства. После установки рулона металлического листа и ввода параметров машина автоматически формирует элементы, соединяемые в модули.

Производство трех конструктивных элементов занимает всего несколько минут, что делает технологию незаменимой при необходимости быстрого возведения ангаров, складов, гаражей или защитных укрытий.

Также сообщается, что польские военные проходят обучение под руководством американских инструкторов, возводя тренировочные объекты размером 20×19×9 метров. После завершения строительства они останутся на территории учебных центров как часть инженерных сооружений.

Строительство анграра с помощью технологии UBM

Здание, постороенно с помощью технологии UBM

Технология для "Восточного щита"

Закупка UBM является элементом польской оборонной программы "Восточный щит", направленной на укрепление восточных рубежей страны, уточнили польские военные. Планируется использовать установки не только для возведения инфраструктуры программы, но и для строительства ангаров, складов, полевых укрытий и даже жилых помещений. По словам представителей польского Минобороны, UBM позволит сократить сроки строительства и снизить затраты, исключив необходимость в подрядчиках и затяжных тендерах.

Строительство зданий с помощью технологии Ultimate Building Machine

Испытания устойчивости к обстрелам и дронам

Параллельно исследовательская группа Военной технической академии Польши под руководством полковника профессора Ришарда Хмелевского проводит эксперименты по повышению устойчивости сооружений, построенных по технологии UBM.

На полигонах в Яроцине и Свентошуве уже возведены три тестовых объекта — ангар, гараж и склад, прошедшие испытания на стойкость к обстрелам и атакам беспилотников.

Результаты экспериментов признаны более чем удовлетворительными, поэтому в настоящее время поляки создают каталог типовых решений для последующего внедрения в инженерные подразделения.

Польский опыт и украинская действительность

На фоне успехов польских инженеров украинская энергетическая инфраструктура остается крайне уязвимой. По словам главы ВСК ВР по ценовой и тарифной политике в энергетике Алексей Кучеренко, уличные трансформаторы в Киеве до сих пор не защищены, несмотря на почти четыре года полномасштабной войны.

Он напомнил, что атака на Киев 10 октября нанесла серьезные повреждения энергетическим объектам, особенно трансформаторам — баллистические удары вызвали значительные разрушения, а ПВО не смогло перехватить все цели.

В своих комментариях Кучеренко постоянно подчеркивал, что бригады украинских энергетиков — это настоящие герои с самыми высокими профессиональными навыками. Но их героизм, похоже, является следствием не только атак россиян, но и в значительной степени безответственности украинских чиновников.

Напомним, специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов 27 октября опубликовал в соцсетях пост о том, как защищены трансформаторы от ударов ВС РФ. По его словам вместо капитального закрытого сооружения энергетический объект обложили шестью рядами бетонным блоков, в середину которых российский боеприпас попал практически беспрепятственно.