Привіт від Мадяра: у російському Шебекіно з'явилися листівки від командира СБС (фото)

На листівках, крім портрета командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, є два QR-коди.

У Шебекиному ЗСУ розкидали з дронів листівки з фотографією "Мадяра", повідомили місцеві пабліки. Фокус з'ясував, що відомо.

Telegram-канал "Пепел. Белгород" повідомив, що на листівках зображено командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді і українською мовою написано "По дрону в кожну хробачу пику".

А Telegram-канал "Шепот Шебекино" боязко замазав QR-коди і заявив, що "чіпати руками листівки не треба".

"Противник за допомогою дрона розкидав агітаційні листівки в центрі Шебекиного. Працівники служб їх уже прибрали. Якщо побачите на землі щось подібне, не чіпайте руками і повідомте нам про те, що трапилося", — ідеться в пості. Хто зображений на листівках, власники шебекинського пабліка не повідомили.

Також місцеві пабліки повідомляють про атаку дронів на сім населених пунктів Бєлгородської області. Зазначається, що було пошкоджено якесь "виробниче підприємство" та опору ЛЕП у селі Дунайка, через що село залишилося без світла.

Нагадаємо, 11 жовтня в Бєлгороді зникло світло. Що стало причиною блекауту — місцева влада не повідомила.

А тим часом виявилося, що після удару по дамбі в Бєлгородській області, затопило позиції і військову техніку Збройних сил Російської Федерації.