Привет от Мадяра: в российском Шебекино появились листовки от командира СБС (фото)

На листовках, кроме портрета командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди, есть два QR-кода.

В Шебекино ВСУ разбросали с дронов листовки с фотографией "Мадяра", сообщили местные паблики. Фокус выяснил, что известно.

Фото: Пепел Фото: Пепел Фото: Пепел

Telegram-канал "Пепел. Белгород" сообщил, что на листовках изображен командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди и на украинском языке написано "По дрону в каждую червячную рожу".

А Telegram-канал "Шепот Шебекино" опасливо замазал QR-коды и заявил, что "трогать руками листовки не надо".

"Противник при помощи дрона раскидал агитационные листовки в центре Шебекино. Работники служб их уже убрали. Если увидите на земле нечто подобное, не трогайте руками и сообщите нам о случившемся", — сказано в посте. Кто изображен на листовках, владельцы шебекинского паблика не сообщили.

Відео дня

Также местные паблики сообщают об атаке дронов на семь населенных пунктов Белгородской области. Отмечается что было поврежденное некое "производственное предприятие" и опора ЛЭП в селе Дунайка, из-за чего село осталось без света.

Напомним, 11 октября в Белгороде пропал свет. Что стало причиной блэкаута – местные власти не сообщили.

А тем временем оказалось, что после удара по дамбе в Белгородской области, затопило позиции и военную технику Вооруженных сил Российской Федерации.