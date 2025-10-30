Привет от Мадяра: в российском Шебекино появились листовки от командира СБС (фото)
На листовках, кроме портрета командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди, есть два QR-кода.
В Шебекино ВСУ разбросали с дронов листовки с фотографией "Мадяра", сообщили местные паблики. Фокус выяснил, что известно.
Telegram-канал "Пепел. Белгород" сообщил, что на листовках изображен командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди и на украинском языке написано "По дрону в каждую червячную рожу".
А Telegram-канал "Шепот Шебекино" опасливо замазал QR-коды и заявил, что "трогать руками листовки не надо".
"Противник при помощи дрона раскидал агитационные листовки в центре Шебекино. Работники служб их уже убрали. Если увидите на земле нечто подобное, не трогайте руками и сообщите нам о случившемся", — сказано в посте. Кто изображен на листовках, владельцы шебекинского паблика не сообщили.
Также местные паблики сообщают об атаке дронов на семь населенных пунктов Белгородской области. Отмечается что было поврежденное некое "производственное предприятие" и опора ЛЭП в селе Дунайка, из-за чего село осталось без света.
Напомним, 11 октября в Белгороде пропал свет. Что стало причиной блэкаута – местные власти не сообщили.
А тем временем оказалось, что после удара по дамбе в Белгородской области, затопило позиции и военную технику Вооруженных сил Российской Федерации.