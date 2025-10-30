ЗС РФ ударили по телевежі в Чернігові: деталі

Мешканців Чернігова попросили не наближатися до телевежі, яка розташована в центрі міста.

Напередодні ЗС РФ завдали по ній удару безпілотником типу "Шахед", і зараз телевежа перебуває в нестабільному стані, повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

За інформацією мерії, наразі фахівці проводять роботи зі стабілізації конструкції, тож влада просить мешканців міста не наближатися до неї в радіусі 200 метрів, щоб уникнути можливих надзвичайних ситуацій та загибелі чи травмування людей.

За інформацією "Суспільне", російські окупанти протягом двох діб тричі вдарили дронами по центру Чернігова. Перший раз це сталося в ніч на 28 жовтня, а два наступних — вранці та пізно ввечері 29-го. Перший удар припав на об'єкт критичної інфраструктури в центрі міста, другий — по телевежі, фото якої після атаки облетіло всі пабліки.

Телевежа в Чернігові являє собою вежу зі сталевих трубних конструкцій. Вона була побудована за типовим укороченим проєктом 3803-КМ ще наприкінці 50-х років минулого століття й офіційно була запущена в експлуатацію 24 грудня 1959 року.

Висота споруди — 148 метрів (висота над рівнем моря — 127 метрів).

Телевежа в Чернігові була побудована наприкінці 1950-х років Фото: Соцсети

Нагадаємо, після падіння "Шахеда" в центрі Чернігова почалися перебої з мобільним зв'язком.

21 листопада ЗС РФ атакували Новгород-Сіверський у Чернігівській області. У місті багато поранених і є загиблі.