ВС РФ ударили по телевышке в Чернигове: детали

Жителей Чернигова попросили не приближаться к телевышке, которая находится в центре города.

Накануне ВС РФ нанесли по ней удар беспилотником типа "Шахед", и сейчас телевышка находится в нестабильном состоянии, сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

По информации мэрии, сейчас специалисты проводят работы по стабилизации конструкции, поэтому власти просят жителей города не приближаться к ней в радиусе 200 метров, чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций и гибели или травмирования людей.

По информации "Cуспільне", российские оккупанты в течение двух суток трижды ударили дронами по центру Чернигова. Первый раз это произошло в ночь на 28 октября, а два следующих – утром и поздно вечером 29-го. Первый удар пришелся на объект критической инфраструктуры в центре города, второй – по телевышке, фото которой после атаки облетело все паблики.

Відео дня

Телевышка в Чернигове представляет собой башню из стальных трубных конструкций. Она была построена по типовому укороченному проекту 3803-КМ еще в конце 50-х годов прошлого века и официально была запущена в эксплуатацию 24 декабря 1959 года.

Высота постройки – 148 метров (высота над уровнем моря – 127 метров).

Телевышка в Чернигове была построена в конце 1950-х годов Фото: Соцсети

Напомним, после падения "Шахеда" в центре Чернигова начались перебои с мобильной связью.

21 ноября ВС РФ атаковали Новгород-Северский в Черниговской области. В городе много раненых и есть погибшие.