Гібридна ППО: РФ прикриває "дірки" в повітряній обороні за допомогою старих систем, — ГУР

Росія намагається побудувати єдину систему протиповітряної оборони, з метою захистити об'єкти військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу від українських далекобійних ударів, які регулярно вражають цілі на території держави-агресора.

Як повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, йдеться як про радянські комплекси, так і про сучасні системи.

За його словами, росіяни намагаються "залатати дірки у своїй протиповітряній обороні", поєднуючи застарілі радянські зразки з технікою, яку видає за новітню.

"Йдеться як про радянські комплекси, так і про сучасні — ворог намагається об'єднати їх в одну систему. Це і застарілі С-300, і новіші С-400, а також так звана новітня система С-350 "Витязь", — пояснив Андрій Юсов.

Представника ГУР зазначив, що Росія фактично створює гібридну ППО, де в єдину архітектуру об'єднуються старі та відносно нові ЗРК. При цьому різнорідність систем ускладнює їхню спільну роботу і робить мережу вразливою для сучасних засобів радіоелектронної боротьби та атак безпілотників.

Юсов додав, що комплекси ППО розгорнуто в усіх великих російських містах, а також навколо промислових і енергетичних об'єктів, що становлять стратегічну цінність. Однак, попри всі ці заходи, Україна продовжує практично щодня завдавати чутливих ударів по стратегічно важливих об'єктах противника.

"Ключовим показником є те, скільки українських дронів досягають цілей і завдають ураження. За різними оцінками, скорочення переробки нафтопродуктів у РФ становить від 18% до 20% — це надзвичайно великі цифри", — наголосив Юсов.

Російський ЗРК С-350 "Витязь"

Розробки комплексу С-350 почалися ще в СРСР у 1980-х роках, але проєкт був потім заморожений і відновлений тільки на початку "нульових". Сьогодні С-350 позиціонується як проміжний ешелон ППО — більш сучасний і гнучкий, ніж старі С-300 ранніх модифікацій. При цьому за своїми завданнями ЗРК ближче до систем, які забезпечують прикриття важливих об'єктів від авіації, БПЛА, крилатих і балістичних ракет на дистанціях від 60 до 120 км.

С-350 складається зі стандартних вузлів:

пункт бойового управління 50К6;

1-2 багатофункціональні радіолокаційні станції 50Н6;

від 4 до 8 самохідних пускових установок 50П6, усі на шасі БАЗ-69092.

Пускова установка несе 12 зенітних керованих ракет 9М96, сумісних також із С-400; альтернативно в транспортно-пусковий контейнер можна встановити ракети 9М100 меншої дальності

Інтервал між пусками становить приблизно 2 секунди, а час перезарядки однієї установки — близько 30 хвилин.

Нагадаємо, 26 жовтня українські дрони прорвали щільне кільце оборони навколо Москви. Фокус з'ясував, що, попри гучні заяви Кремля про "непробивну" протиповітряну оборону, регулярні влучання в столичному регіоні свідчать про зворотне.