Гибридная ПВО: РФ прикрывает "дыры" в воздушной обороне с помощью старых систем, — ГУР

Россия пытается построить единую систему противовоздушной обороны, с целью защитить объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса от украинских дальнобойных ударов, которые регулярно поражают цели на территории государства-агрессора.

Как сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, речь идет как о советских комплексах, так и о современных системах.

По его словам россияне пытаются "залатать дыры в своей противовоздушной обороне", объединяя устаревшие советские образцы с техникой, которую выдает за новейшую.

"Речь идет как о советских комплексах, так и о современных — враг пытается объединить их в одну систему. Это и устаревшие С-300, и более новые С-400, а также так называемая новейшая система С-350 "Витязь", — пояснил Андрей Юсов.

Представителя ГУР отметил, что Россия фактически создает гибридную ПВО, где в единую архитектуру объединяются старые и относительно новые ЗРК. При этом разнородность систем затрудняет их совместную работу и делает сеть уязвимой для современных средств радиоэлектронной борьбы и атак беспилотников.

Юсов добавил, что комплексы ПВО развернуты во всех крупных российских городах, а также вокруг промышленных и энергетических объектов, представляющих стратегическую ценность. Однако несмотря на все эти меры Украине продолжает практически ежедневно наносить чувствительные удары по стратегически важным объектам противника.

"Ключевым показателем является то, сколько украинских дронов достигают целей и наносят поражения. По разным оценкам, сокращение переработки нефтепродуктов в РФ составляет от 18% до 20% — это чрезвычайно большие цифры", — подчеркнул Юсов.

Российский ЗРК С-350 "Витязь"

Разработки комплекса С-350 начались еще в СССР в 1980-х годах, но проект был затем заморожен и возобновлен только в начале "нулевых". Сегодня С-350 позиционируется как промежуточный эшелон ПВО — более современный и гибкий, чем старые С-300 ранних модификаций. При этом по своим задачам ЗРК ближе к системам, которые обеспечивают прикрытие важных объектов от авиации, БПЛА, крылатых и баллистических ракет на дистанциях от 60 до 120 км.

С-350 состоит из стандартных узлов:

пункт боевого управления 50К6;

1–2 многофункциональные радиолокационные станции 50Н6;

от 4 до 8 самоходных пусковых установок 50П6, все на шасси БАЗ-69092.

Пусковая установка несет 12 зенитных управляемых ракет 9М96, совместимых также с С-400; альтернативно в транспортно-пусковой контейнер можно установить ракеты 9М100 меньшей дальности

Интервал между пусками составляет около 2 секунд, а время перезарядки одной установки — порядка 30 минут.

Напомним, 26 октября украинские дроны прорвали плотное кольцо обороны вокруг Москвы. Фокус выяснил, что несмотря на громкие заявления Кремля о "непробиваемой" противовоздушной обороне регулярные попадания в столичном регионе свидетельствуют об обратном.