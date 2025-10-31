Уперше з початку війни: Україна передала Литві полоненого російського окупанта (відео)

Вільнюський окружний суд за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури Литви взяв під варту на три місяці старшого матроса військової поліції з Росії, якого ЗСУ полонили на Запорізькому напрямку поблизу Работиного.

Його підозрюють у незаконному утриманні, тортурах і нелюдському поводженні з цивільними та військовополоненими, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом з іншими військовими свого підрозділу. Однією з його жертв був громадянин Литви", — пояснив він.

У Литві йому висунуто підозру за статтями Кримінального кодексу за воєнні злочини, тортури, незаконне позбавлення волі, порушення Женевських конвенцій.

За все скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.

"Хочу зауважити, що це стало можливим завдяки ефективній роботі Спільної слідчої групи "Справа України" та партнерству з литовськими колегами", — написав Кравченко.

За його словами, те, що сталося, — не просто юридична дія.

"Це чіткий сигнал кожному військовому злочинцю: ви не зможете сховатися від відповідальності в жодній країні вільного світу. Правосуддя відбудеться", — запевнив генпрокурор, додавши, що саме про це він говорив із президентом Литви Гітанасом Науседою та генпрокуроркою Литви Нідою Грунскене.

Військові злочини росіян у Мелітополі

За даними Офісу генпрокурора, 2022 року російські окупанти створили фільтраційний табір на території аеродрому в Мелітополі. Там вони незаконно утримували, катували та катували мирних жителів і утримували українських військовополонених. Людей морили голодом, катували електричним струмом, били і тримали в нелюдських умовах. Головні виконавці — співробітники ФСБ, ГРУ та силовики з окупованих територій.

Серед тих, хто пережив це, — і громадянин Литви.

Матроса, про якого йдеться, взяли в полон 2023 року, і в ньому впізнали одного з тих, хто катував українців і литовця. Було проведено понад 30 слідчих дій, після чого генпрокурор ухвалив рішення передати його для здійснення правосуддя в Литву, що стало прецедентом від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

