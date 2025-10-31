Впервые с начала войны: Украина передала Литве пленного российского оккупанта (видео)

Вильнюсский окружной суд по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры Литвы взял под стражу на три месяца старшего матроса военной полиции из России, которого ВСУ пленили на Запорожском направлении вблизи Работино.

Он подозревается к незаконному содержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Избиения, пытки электрическим током, удушение, держание людей в металлических сейфах и другие ужасы, которые даже трудно представить, все это он применял вместе с другими военными своего подразделения. Одной из его жертв был гражданин Литвы", – объяснил он.

В Литве ему выдвинуто подозрение по статьям Уголовного кодекса за военные преступления, пытки, незаконное лишение свободы, нарушение Женевских конвенций.

За все содеянное ему грозит пожизненное заключение.

Відео дня

"Хочу заметить, что это стало возможным благодаря эффективной работе Совместной следственной группы "Дело Украины" и партнерству с литовскими коллегами", – написал Кравченко.

По его словам, то, что произошло, – не просто юридическое действие.

"Это четкий сигнал каждому военному преступнику: вы не сможете скрыться от ответственности ни в одной стране свободного мира. Правосудие состоится", – заверил генпрокурор, добавив, что именно об этом он говорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой и генпрокурором Литвы Нидой Грунскене.

Военные преступления россиян в Мелитополе

По данным Офиса генпрокурора, в 2022 году российские оккупанты создали фильтрационный лагерь на территории аэродрома в Мелитополе. Там они незаконно удерживали, пытали и мучили мирных жителей и удерживали украинских военнопленных. Людей морили голодом, пытали электрическим током, избивали и держали в нечеловеческих условиях. Главные исполнители – сотрудники ФСБ, ГРУ и силовики из оккупированных территорий.

Среди тех, кто пережил это, – и гражданин Литвы.

Матроса, о котором идет речь, взяли в плен в 2023 году, и в нем опознали одного из тех, кто пытал украинцев и литовца. Было проведено более 30 следственных действий, после чего генпрокурор принял решение передать его для свершения правосудия в Литву, что стало прецедентом с начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Напомним, что пленный оккупант под Покровском рассказал о мотивации в ВС РФ.

Также сообщалось, что пленный боец ВСУ без еды просидел в подвале в Угледаре 46 дней.