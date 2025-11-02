Уся Донецька область залишилася без електрики: що каже місцева влада

Уранці 2 листопада в Донецькій області сталося масштабне відключення електроенергії. За інформацією місцевої влади, без електропостачання залишилися Краматорськ, Дружківка та Слов'янськ. Про це повідомила місцева влада.

У Краматорській міськраді заявили, що місто знеструмлене через аварійне вимкнення, про що проінформували "Краматорські РЕМ". Аналогічна ситуація спостерігається і в сусідніх містах — Дружківці та Слов'янську, повідомили в міській військовій адміністрації.

Тим часом на сайті компанії "ДТЕК Донецькі електромережі" інформація про аварійне відключення поки відсутня.

Пізніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підтвердив, що вся область залишилася без електропостачання внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Уся Донецька область — знеструмлена. Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення. Фахівці вже займаються вирішенням проблеми. Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлено. Працюємо", — написав чиновник у соцмережах.

Нагадаємо, 2 листопада Збройні сили РФ атакували Запоріжжя ракетами, внаслідок чого в місті сталися масштабні відключення світла. За інформацією місцевої влади без електропостачання залишилися близько 58 тисяч абонентів. Крім того, внаслідок російських ударів постраждали двоє місцевих жителів — 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Вони перебувають під наглядом лікарів.

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський заявив про новий авіаудар росіян по Слов'янській теплоелектростанції в Донецькій області. За його словами, Київ веде переговори з низкою європейських країн для підтримки енергетичного сектора України.