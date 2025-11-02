Вся Донецкая область осталась без электричества: что говорят местные власти

Утром 2 ноября в Донецкой области произошло масштабное отключение электроэнергии. По информации местных властей, без электроснабжения остались Краматорск, Дружковка и Славянск. Об этом сообщили местные власти.

В Краматорском горсовете заявили, что город обесточен из-за аварийного отключения, о чем проинформировали «Краматорские РЭС». Аналогичная ситуация наблюдается и в соседних городах — Дружковке и Славянске, сообщили в городской военной администрации.

Между тем на сайте компании “ДТЭК Донецкие электросети” информация об аварийном отключении пока отсутствует.

Позже начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подтвердил, что вся область осталась без электроснабжения в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре.

“Вся Донецкая область — обесточена. Из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения. Специалисты уже занимаются решением проблемы. Как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено. Работаем”, - написал чиновник в соцсетях.

Відео дня

Напомним, 2 ноября Вооруженные силы РФ атаковали Запорожье ракетами, в результате чего в городе произошли масштабные отключения света. По информации местных властей без электроснабжения остались около 58 тысяч абонентов. Кроме того, в результате российских ударов пострадали двое местных жителей — 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Они находятся под наблюдением врачей.

В конце октября президент Владимир Зеленский заявил о новом авиаударе россиян по Славянской теплоэлектростанции в Донецкой области. По его словам, Киев ведет переговоры с рядом европейских стран для поддержки энергетического сектора Украины.