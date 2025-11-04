Носій ядерної торпеди "Посейдон": що говорять на Заході про нову АПЛ "Хабаровськ"

На російському заводі "Севмаш" у Сєвєродвінську 1 листопада відбулася церемонія спуску на воду першого атомного підводного човна (АПЧ) нового проєкту 08951 "Хабаровськ", розробленого конструкторським бюро "Рубін". Човен стане першим спеціалізованим носієм стратегічних торпед "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою і боєголовкою.

За інформацією Міноборони РФ, важкий атомний ракетний крейсер "Хабаровськ" є носієм "підводної зброї і роботизованих засобів".

На цю подію звернули увагу західні військові експерти. Так, у матеріалі The War Zone аналітики з'ясовували можливості і тактико-технічні характеристики нової російської АПЛ, а також її стратегічну роль у морській військовій компоненті РФ.

Конструкція та особливості проєкту 08951

Проєкт 08951 базується на корпусі стратегічного підводного човна проєкту 955 "Борей", але відрізняється меншими розмірами через відсутність шахт для балістичних ракет.

Надводна водотоннажність — близько 10 000 тонн (у "Борея" — 14 700 т).

Довжина — близько 111 м проти 167 м у "Борея".

Силова установка — водометний рушій, аналогічний тому, що застосовується на ПЛАРБ, що забезпечує підвищену скритність.

"Хабаровськ" — другий підводний човен-носій "Посейдонів" після проєкту 09852 "Бєлгород", який буде введено в дію 2022 року. Але на відміну від "Бєлгорода", створеного шляхом конверсії човна проєкту 949А "Антей", "Хабаровськ" — перший спеціально спроєктований носій під цю зброю.

За даними джерел, у перспективі планується будівництво ще двох-трьох човнів проєкту 08951 з розподілом між Північним і Тихоокеанським флотами. Наступна АПЧ серії, імовірно, отримає назву "Ульяновськ" і базуватиметься на модифікованому корпусі проєкту 885 "Ясень".

Головна особливість нової субмарини — оснащення передовим озброєнням. Корпус оптимізовано під розміщення до шести торпед "Посейдон", довжиною близько 20 м і масою до 110 тонн кожна. Крім цього, "Хабаровськ" може бути озброєний крилатими ракетами, протикорабельними засобами та стандартними торпедами, а також оснащений незазначеними роботизованими системами.

Схема російської АПЛ "Хабаровськ" Фото: Twitter H I Sutton

"Посейдон": нове покоління стратегічної зброї

Основне озброєння підводного човна — надвелика атомна торпеда "Посейдон", вперше згадана 2018 року. Утім, аналітики зазначили, що це не звичайна торпеда — "Посейдон" проєктувався як автономний підводний носій із власною ядерною енергетичною установкою, що теоретично дає йому змогу тривалий час "блукати" океаном, перш ніж він обере мету й завдасть удару.

Згідно із заявленими даними, торпеда здатна:

розвивати швидкість до 100 вузлів (за оцінками, набагато нижчу);

мати практично необмежену дальність ходу завдяки ядерній енергетичній установці (за оцінками — близько 6200 морських миль);

нести термоядерну боєголовку високої потужності;

уражати прибережні об'єкти та військово-морські бази противника, створюючи радіоактивне зараження або ударну хвилю, аналогічну "цунамі".

В офіційних заявах і в низці аналітичних матеріалів "Посейдон" описують як засіб, здатний раптово уражати прибережну інфраструктуру і створювати додаткові радіоактивні наслідки в зоні удару, проте сценарії від локального руйнування до багатометрового цунамі викликали широкі дискусії в експертній спільноті.

При цьому багато технічних характеристик оповиті таємно і багато в чому залишаються предметом спекуляцій: заяви про швидкості до 100 вузлів або про "нескінченний" радіус дії швидше є елементом пропаганди, ніж повністю верифікованими даними.

Проте нова торпеда, ймовірно, є засобом "другого удару", оскільки вона здатна зберігати боєготовність і маневрувати під водою на значних віддаленнях від берегової лінії.

"Незалежно від того, як "Посейдон" фактично використовуватимуть в оперативному сценарії, поповнення російського флоту абсолютно новою категорією підводних човнів стане для потенційних супротивників серйозним головним болем", — підкреслили аналітики.

Нагадаємо, президент Володимир Путін 29 жовтня заявив, що Росія провела успішні випробування безекіпажного підводного апарату "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою. За його словами, апарат уперше запустили з атомного підводного човна-носія.