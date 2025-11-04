Носій ядерної торпеди "Посейдон": що говорять на Заході про нову АПЛ "Хабаровськ"
На російському заводі "Севмаш" у Сєвєродвінську 1 листопада відбулася церемонія спуску на воду першого атомного підводного човна (АПЧ) нового проєкту 08951 "Хабаровськ", розробленого конструкторським бюро "Рубін". Човен стане першим спеціалізованим носієм стратегічних торпед "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою і боєголовкою.
За інформацією Міноборони РФ, важкий атомний ракетний крейсер "Хабаровськ" є носієм "підводної зброї і роботизованих засобів".
На цю подію звернули увагу західні військові експерти. Так, у матеріалі The War Zone аналітики з'ясовували можливості і тактико-технічні характеристики нової російської АПЛ, а також її стратегічну роль у морській військовій компоненті РФ.
Конструкція та особливості проєкту 08951
Проєкт 08951 базується на корпусі стратегічного підводного човна проєкту 955 "Борей", але відрізняється меншими розмірами через відсутність шахт для балістичних ракет.
- Надводна водотоннажність — близько 10 000 тонн (у "Борея" — 14 700 т).
- Довжина — близько 111 м проти 167 м у "Борея".
- Силова установка — водометний рушій, аналогічний тому, що застосовується на ПЛАРБ, що забезпечує підвищену скритність.
"Хабаровськ" — другий підводний човен-носій "Посейдонів" після проєкту 09852 "Бєлгород", який буде введено в дію 2022 року. Але на відміну від "Бєлгорода", створеного шляхом конверсії човна проєкту 949А "Антей", "Хабаровськ" — перший спеціально спроєктований носій під цю зброю.
За даними джерел, у перспективі планується будівництво ще двох-трьох човнів проєкту 08951 з розподілом між Північним і Тихоокеанським флотами. Наступна АПЧ серії, імовірно, отримає назву "Ульяновськ" і базуватиметься на модифікованому корпусі проєкту 885 "Ясень".
Головна особливість нової субмарини — оснащення передовим озброєнням. Корпус оптимізовано під розміщення до шести торпед "Посейдон", довжиною близько 20 м і масою до 110 тонн кожна. Крім цього, "Хабаровськ" може бути озброєний крилатими ракетами, протикорабельними засобами та стандартними торпедами, а також оснащений незазначеними роботизованими системами.
"Посейдон": нове покоління стратегічної зброї
Основне озброєння підводного човна — надвелика атомна торпеда "Посейдон", вперше згадана 2018 року. Утім, аналітики зазначили, що це не звичайна торпеда — "Посейдон" проєктувався як автономний підводний носій із власною ядерною енергетичною установкою, що теоретично дає йому змогу тривалий час "блукати" океаном, перш ніж він обере мету й завдасть удару.
Згідно із заявленими даними, торпеда здатна:
- розвивати швидкість до 100 вузлів (за оцінками, набагато нижчу);
- мати практично необмежену дальність ходу завдяки ядерній енергетичній установці (за оцінками — близько 6200 морських миль);
- нести термоядерну боєголовку високої потужності;
- уражати прибережні об'єкти та військово-морські бази противника, створюючи радіоактивне зараження або ударну хвилю, аналогічну "цунамі".
В офіційних заявах і в низці аналітичних матеріалів "Посейдон" описують як засіб, здатний раптово уражати прибережну інфраструктуру і створювати додаткові радіоактивні наслідки в зоні удару, проте сценарії від локального руйнування до багатометрового цунамі викликали широкі дискусії в експертній спільноті.Важливо
При цьому багато технічних характеристик оповиті таємно і багато в чому залишаються предметом спекуляцій: заяви про швидкості до 100 вузлів або про "нескінченний" радіус дії швидше є елементом пропаганди, ніж повністю верифікованими даними.
Проте нова торпеда, ймовірно, є засобом "другого удару", оскільки вона здатна зберігати боєготовність і маневрувати під водою на значних віддаленнях від берегової лінії.
"Незалежно від того, як "Посейдон" фактично використовуватимуть в оперативному сценарії, поповнення російського флоту абсолютно новою категорією підводних човнів стане для потенційних супротивників серйозним головним болем", — підкреслили аналітики.
Нагадаємо, президент Володимир Путін 29 жовтня заявив, що Росія провела успішні випробування безекіпажного підводного апарату "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою. За його словами, апарат уперше запустили з атомного підводного човна-носія.