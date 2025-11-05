Під Покровськ РФ стягнула 170-тисячну армію: як діє противник, — боєць ЗСУ

Російські війська стягують значні сили в напрямку Покровська, щоб узяти місто в "кліщі". Загалом на цій ділянці фронту росіяни сконцентрували 170-тисячну армію, однак у самому Покровську противник діє малими піхотними групами — у середньому по дві-чотири людини.

Старший сержант взводу безпілотних комплексів бригадної розвідроти 42-ї ОМБр, відомий під позивним "Рон", в ефірі телеканалу "Ми — Україна" розповів про поточну ситуацію на Покровському напрямку. Він відзначив велику кількість живої сили противника, який, водночас, діє невеликими групами піхоти.

"Це їхня тактика. На початку війни в Україну заходило 200 тисяч. Тут 170 тільки на Покровську. Їх там дуже багато", — зазначив Рон.

Військовий наголосив, що однією з головних проблем є недооцінка противника, який, попри величезні втрати, продовжує штурми "хвилями", не рахуючись із життями власних бійців.

"Вони їх роздробили на такі маленькі купки. Візьмемо 11 тисяч піхотинців, які зараз намагаються хвилями йти на Покровськ. І по 4, по 2 людини відправляють, тому що якщо поставити там роту і сказати "хлопці, вперед", то рота там може і самостріл зробити тому командиру. Тому що вони йдуть на амбразуру", — пояснив Рон.

За словами сержанта, у самому Покровську важко вести бойові дії за допомогою техніки, оскільки в місті багато протитанкових їжаків і бетонних "трикутників". Але і в районі Родинського противник використовує мінімальну кількість бронетехніки — кілька танків і два-три БМП. Тому здебільшого піхота противника використовує мотоцикли та баггі.

Насамкінець боєць розповів, що в обложеному місті склалася надважка ситуація, проте туди прибули "кращі з найкращих" захисники, які вже розпочали виконання бойових завдань.

Карта бойових дій на Покровському напрямку. 5 листопада 2025 року Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за інформацією ресурсу ISW, українські війська продовжують оборону і контрнаступальні дії на Покровському напрямку. Повідомлялося, що ЗСУ просунулися у східному Родинському. А 7-й корпус Десантно-штурмових військ забезпечив посилення і постачання на Покровському напрямку, перешкоджаючи російським військам просунутися в північній частині Покровська і перерізати трасу Покровськ-Мирноград.

Водночас німецький військовий оглядач видання Bild зазначив, що на центральних вулицях Покровська не видно збройних сутичок, бомбардувань чи ударів безпілотників. При цьому українські карти бойових дій не збігаються з цими оцінками, хоча конфігурація зайнятих вулиць частково така сама.