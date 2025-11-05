Под Покровск РФ стянула 170-тысячную армию: как действует противник, — боец ВСУ

Российские войска стягивают значительные силы в направлении Покровска, чтобы взять город в “клещи”. Всего на этом участке фронта россияне сконцентрировали 170-тысячную армию, однако в самом Покровске противник действует малыми пехотными группами — в среднем по два-четыре человека.

Старший сержант взвода беспилотных комплексов бригадной разведроты 42-й ОМБр, известный под позывным "Рон", в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал о текущей ситуации на Покровском направлении. Он отметил большое количество живой силы противника, который, в то же время, действует небольшими группами пехоты.

"Это их тактика. В начале войны в Украину заходило 200 тысяч. Здесь 170 только на Покровске. Их там очень много", — отметил Рон.

Военный подчеркнул, что одной из главных проблем является недооценка противника, который, несмотря на огромные потери, продолжает штурмы "волнами", не считаясь с жизнями собственных бойцов.

Відео дня

"Они их раздробили на такие маленькие кучки. Возьмем 11 тысяч пехотинцев, которые сейчас пытаются волнами идти на Покровск. И по 4, по 2 человека отправляют, потому что если поставить там роту и сказать "ребята, вперед", то рота там может и самострел сделать тому командиру. Потому что они идут на амбразуру", — пояснил Рон.

По словам сержанта, в самом Покровске тяжело вести боевые действия с помощью техники, поскольку в городе много противотанковых ежей и бетонных "треугольников". Но и в районе Родинского противник использует минимальное количество бронетехники — несколько танков и два-три БМП. Поэтому в основном пехота противника использует мотоциклы и багги.

В заключение боец рассказал, что в осажденном городе сложилась сверхтяжелая ситуация, однако туда прибыли "лучшие из лучших" защитники, которые уже приступили к выполнению боевых задач.

Карта боевых действий на Покровском направлении. 5 ноября 2025 Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, по информации ресурса ISW, украинские войска продолжают оборону и контрнаступательные действия на Покровском направлении. Сообщалось, что ВСУ продвинулись в восточном Родинском. А 7-й корпус Десантно-штурмовых войск обеспечил усиление и снабжение на Покровском направлении, препятствуя российским войскам продвинуться в северной части Покровска и перерезать трассу Покровск-Мирноград.

В то же время немецкий военный обозреватель издания Bild отметил, что на центральных улицах Покровска не видно вооруженных столкновений, бомбардировок или ударов беспилотников. При этом украинские карты боевых действий не совпадают с этими оценками, хотя конфигурация занятых улиц частично такая же.