Американська відповідь на "Буревісник": у США показали загадкову ракету під крилом B-52 (фото)

Американський стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress потрапив в об'єктиви фотографів у Каліфорнії з новим типом озброєння під крилом. На думку експертів, може йтися про секретну ядерну крилату ракету AGM-181A LRSO (Long-Range Standoff) — новітню відповідь США на російські загрози, пов'язані з "Посейдоном" і "Буревісником".

Фотограф @lookunderocks, відомий своїми знімками об'єктів авіації, сфотографував бомбардувальник у Долині Оуенс, а пізніше оглядачі The Aviationist звернули увагу на фото, опублікувавши відповідні коментарі.

Профільне видання пише, що на кадрах видно два невідомі боєприпаси, закріплені на пілоні Multiple Ejector Rack (MER). Кожен із них має перевернутий Т-подібний хвіст, розкладні крила і клиноподібний ніс, що відповідає конструкції LRSO.

B-52H з новітньою ракетою, імовірно AGM-181A

Раніше вважалося, що ракета AGM-181A LRSO має замінити стару AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), що стоїть на озброєнні ВПС США з 1980-х років. Причому нову ракету проєктують як малопомітну ядерну зброю великої дальності, призначену для подолання передових систем ППО і ПРО противника — насамперед Росії та Китаю.

Ракети американського бомбардувальника B-52H

"Система LRSO є пріоритетом для ВПС США в межах модернізації своєї ядерної тріади і визначена як критично важливий компонент для новітніх стелс-бомбардувальників B-21 Raider", — йдеться в матеріалі.

Підрядником з розробки стала корпорація Raytheon. З 2020 року ракета нібито пройшла серію з дев'яти льотних випробувань на платформі B-52H і продемонструвала здатність успішно відділятися від носія. Водночас за п'ять років не було жодного фото-відеоматеріалу, який би підтверджував успішність випробувань — самі оглядачі посилаються на "єдине публічне зображення" ракети AGM-181A, однак це зображення, м'яко кажучи, сильно відрізняється від фото @lookunderocks.

У Defense Express у зв'язку з цим пояснили, що така розбіжність "легко пояснюється секретністю або бажанням приховати можливості", хоча в офіційних джерелах навіть мимохідь не говориться про характеристики та можливості цієї ракети. А численні західні відеоогляди обмежуються лише графічними даними, загальними формулюваннями і відомостями про ракету повітряного базування AGM-86B.

Зброя США — пуск ракети AGM-181A

"Звісно, наразі те, що насправді на світлині, залишається предметом спекуляції, бо підтвердити офіційно інформацію, чи бодай із незалежних джерел, наразі неможливо. Однак, з огляду на попередню інформацію про стан проєкту, той факт, що перед нами AGM-181A є дуже навіть імовірним", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Росія заявила про успішні випробування крилатої ракети "Буревісник", яку Кремль називає "зброєю необмеженої дальності". У зв'язку з цим Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) опублікував матеріал про новітню російську зброю, покликану "посіяти страх" на Заході. Зокрема, аналітики з'ясовували, наскільки небезпечним є це озброєння, і які загрози воно несе для України.