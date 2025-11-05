Американский ответ на "Буревестник": в США показали загадочную ракету под крылом B-52 (фото)

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress попал в объективы фотографов в Калифорнии с новым типом вооружения под крылом. По мнению экспертов, речь может идти о секретной ядерной крылатой ракете AGM-181A LRSO (Long-Range Standoff) — новейшем ответе США на российские угрозы, связанные с "Посейдоном" и "Буревестником".

Фотограф @lookunderocks, известный своими снимками объектов авиации, запечатлел бомбардировщик в Долине Оуэнс, а позже обозреватели The Aviationist обратили внимание на фотографию, опубликовав соответствующие комментарии.

Профильное издание пишет, что на кадрах видны два неизвестных боеприпаса, закрепленных на пилоне Multiple Ejector Rack (MER). Каждый из них имеет перевернутый Т-образный хвост, раскладные крылья и клиновидный нос, что соответствует конструкции LRSO.

B-52H с новейшей ракетой, предположительно AGM-181A

Ранее считалось, что ракета AGM-181A LRSO должна заменить старую AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), стоящую на вооружении ВВС США с 1980-х годов. Причем новая ракета проектируется как малозаметное ядерное оружие большой дальности, предназначенное для преодоления передовых систем ПВО и ПРО противника — в первую очередь России и Китая.

Ракеты американского бомбардировщика B-52H

"Система LRSO является приоритетом для ВВС США в рамках модернизации своей ядерной триады и определена как критически важный компонент для новейших стелс-бомбардировщиков B-21 Raider", — говорится в материале.

Подрядчиком по разработке стала корпорация Raytheon. С 2020 года ракета якобы прошла серию из девяти летных испытаний на платформе B-52H и продемонстрировала способность успешно отделяться от носителя. Вместе с тем за пять лет не было ни одного фото- видеоматериала, подтверждающего успешность испытаний — сами обозреватели ссылаются на "единственное публичное изображение" ракеты AGM-181A, однако это изображение, мягко говоря, сильно отличается от фотографии @lookunderocks.

В Defense Express в связи с этим пояснили, что такое расхождение "легко объяснимо секретностью или желанием скрыть возможности", хотя в официальных источниках даже вскользь не говорится о характеристиках и возможностях данной ракеты. А многочисленные западные видео обзоры ограничиваются лишь графическими данными, общими формулировками и сведениями о ракете воздушного базирования AGM-86B.

Оружие США - пуск ракеты AGM-181A

"Конечно, сейчас то, что на самом деле на фотографии остается предметом спекуляции, потому что подтвердить официально информацию, или хотя бы из независимых источников, пока невозможно. Однако, учитывая предварительную информацию о состоянии проекта, тот факт, что перед нами AGM-181A очень даже вероятен", — отметили аналитики.

Напомним, в конце октября Россия заявила об успешных испытаниях крылатой ракеты "Буревестник", которую Кремль называет "оружием неограниченной дальности". В связи этим Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал материал о новейшем российском оружии, призванном "посеять страх" на Западе. В частности, аналитики выясняли, насколько опасно это вооружение, и какие угрозы оно несет для Украины.