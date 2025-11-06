Готовність ядерної зброї РФ: що говорять західні аналітики про випробування на Новій Землі

Росія має намір відновити ядерні випробування, формальним приводом стала заява президента США Дональда Трампа, який у своїх соцмережах заявив, що американці "почнуть проводити нові випробування". Але навіть якщо йдеться не про реальні ядерні вибухи, а лише про випробування систем доставки, реакція Москви свідчить про готовність використовувати будь-яку можливість для демонстрації сили і тиску на Захід.

Заяви глави Кремля викликали пильний інтерес західних аналітиків до питання випробувань російської ядерної зброї, які гіпотетично можуть бути проведені на Новій Землі. Так профільне видання The War Zone зібрало коментарі деяких експертів у галузі ядерного озброєння з приводу політичних і технічних питань.

Було зазначено, що технічно Росія дійсно здатна відновити підземні випробування швидше, ніж США. На Новій Землі триває робота з модернізації інфраструктури, а супутникові знімки фіксували активність у районі старих випробувальних тунелів. Хоча чи отримають росіяни нові дані від вибуху — велике питання.

"Короткий термін — поняття відносне. Найшвидший спосіб — завезти боєзаряд у наявний тунель і запечатати його. Але це не дасть їм жодних нових даних і, ймовірно, створить ризик витоку інформації", — вважає директор проєкту з ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Анкіт Панда зазначив, що Москва може бути готовою провести демонстраційний вибух "протягом кількох тижнів" — якщо вважатиме це політично необхідним.

Політичний тиск, а не військова необхідність

Більшість міжнародних експертів сходяться на думці, що ні США, ні Росія не потребують нових ядерних випробувань з погляду військової науки. Як наголосив директор із глобальних ризиків Американської федерації вчених Джон Вольфстал, такі кроки були б "суто показовою акцією". Аналогічної думки дотримується і директор Асоціації з контролю над озброєннями (ACA) Деріл Кімболл.

"Що найважливіше, немає жодних технічних, військових або політичних причин, через які Путін або Трамп мали б віддати наказ про відновлення ядерних випробувань, і коментарі міністра оборони Білоусова є контрпродуктивними та безвідповідальними. Сполучені Штати та Росія розгорнули близько 1700 стратегічних ядерних боєголовок і володіють іншою субстратегічною ядерною зброєю. Їхні арсенали складаються з різних, добре випробуваних типів боєголовок", — переконаний експерт.

Отже, ініціатива Путіна має політико-психологічний характер, зазначається у статті. Москва намагається продемонструвати готовність до ядерної ескалації, щоб підвищити ставки в протистоянні із Заходом, відволікти увагу від провалів на фронті в Україні та закріпити образ "рівного гравця" в діалозі зі США.

Проте деякі фахівці вважають, що відновлення ядерних випробувань може стимулювати технологічне просування росіян у сфері зброї масового знищення.

"Що стосується побоювань, то випробування Росії можуть дозволити їй розробити нове покоління ядерної зброї за допомогою комп'ютерного моделювання, що зараз для неї складно. Росія може ліквідувати перевагу в галузі випробувань, яку зараз має США", — пояснив Вольфсталь.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 5 листопада оголосив про початок підготовки до проведення "повноцінних ядерних випробувань". У зв'язку з цим українські аналітики з'ясовували, про який формат ядерних випробувань ідеться, і де російські військові можуть їх провести.

Зазначимо, 5 листопада Пентагон повідомив про випробування медконтинетнальної балістичної ракети і пояснив, навіщо їх провели.