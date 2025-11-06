Готовность ядерного оружия РФ: что говорят западные аналитики об испытаниях на Новой Земле

Россия намерена возобновить ядерные испытания, формальным поводом стало заявление президента США Дональда Трампа, который в своих соцсетях заявил, что американцы "начнут проводить новые испытания". Но даже если речь идет не о реальных ядерных взрывах, а лишь об испытаниях систем доставки, реакция Москвы говорит о готовности использовать любую возможность для демонстрации силы и давления на Запад.

Заявления главы Кремля вызвали пристальный интерес западных аналитиков к вопросу испытаний российского ядерного оружия, которые гипотетически могут быть проведены на Новой Земле. Так профильное издание The War Zone собрало комментарии некоторых экспертов в области ядерного вооружения по поводу политических и технических вопросов.

Было отмечено, что технически Россия действительно способна возобновить подземные испытания быстрее, чем США. На Новой Земле продолжается работа по модернизации инфраструктуры, а спутниковые снимки фиксировали активность в районе старых испытательных туннелей. Хотя получат ли россияне новые данные от взрыва — большой вопрос.

Полигон для ядерных испытаний на Новой Земле Фото: the war zone

"Короткий срок — понятие относительное. Самый быстрый способ — завезти боезаряд в существующий тоннель и запечатать его. Но это не даст им никаких новых данных и, вероятно, создаст риск утечки информации", — считает директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Анкит Панда отметил, что Москва может быть готова провести демонстрационный взрыв "в течение нескольких недель" — если сочтет это политически необходимым.

Ядерные испытания в период с 1945 по 2017 года Фото: Открытые источники

Политическое давление, а не военная необходимость

Большинство международных экспертов сходятся во мнении, что ни США, ни Россия не нуждаются в новых ядерных испытаниях с точки зрения военной науки. Как подчеркнул директор по глобальным рискам Американской федерации ученых Джон Вольфстал, такие шаги были бы "чисто показательной акцией". Аналогичного мнения придерживается и директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимболл.

"Что наиболее важно, нет никаких технических, военных или политических причин, по которым Путин или Трамп должны были бы отдать приказ о возобновлении ядерных испытаний, и комментарии министра обороны Белоусова являются контрпродуктивными и безответственными. Соединенные Штаты и Россия развернули около 1700 стратегических ядерных боеголовок и обладают другим субстратегическим ядерным оружием. Их арсеналы состоят из различных, хорошо испытанных типов боеголовок", — убежден эксперт.

Следовательно, инициатива Путина носит политико-психологический характер, отмечается в статье. Москва пытается продемонстрировать готовность к ядерной эскалации, чтобы повысить ставки в противостоянии с Западом, отвлечь внимание от провалов на фронте в Украине и закрепить образ "равного игрока" в диалоге с США.

Тем не менее некоторые специалисты полагают, что возобновление ядерных испытаний может стимулировать технологическое продвижение россиян в области оружия массового уничтожения.

"Что касается опасений, то испытания России могут позволить ей разработать новое поколение ядерного оружия с помощью компьютерного моделирования, что сейчас для нее сложно. Россия может ликвидировать преимущество в области испытаний, которое сейчас имеет США", — пояснил Вольфсталь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 5 ноября объявил о начале подготовки к проведению "полноценных ядерных испытаний". В связи с этим украинские аналитики выясняли, о каком формате ядерных испытаний идет речь, и где российские военные могут их провести.

Отметим, 5 ноября Пентагон сообщил об испытаниях медконтинетнальной балистической ракеты и объяснил, зачем их провели.