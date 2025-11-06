У Судані збили Іл-76 із російським екіпажем: яку місію виконував літак (відео)

Угруповання Сили швидкого реагування (RFS), яке вже діяло за підтримки найманців приватної військової компанії "Вагнер", у районі міста Бабануса, штат Західний Кордофан, збило військово-трансопртний літак Іл-76 Військово-повітряних сил Судану. Імовірно, екіпаж літака були громадянами Російської Ферерації.

Про причини аварії суданського транспортного літака повідомило 4 листопада місцеве інформаційне агентство Sudan Tribune. Журналісти цитували військових, які стверджували, що під час виконання завдання з доправлення вантажів у машини сталася "раптова несправність правого крила", що й призвело до катастрофи.

Однак видання Clash Report повідомило, що літак був збитий бійцями RSF нібито за допомогою зенітної системи FK-2000 китайського виробництва, яка була поставлена повстанцям Об'єднаними Арабськими Еміратами.

З цього приводу оглядачі Defense Express зазначили, що судячи з опублікованих у мережі кадрів, угруповання дійсно могло застосувати ЗРК FK-2000. На це вказує характерна деталь, знайдена на місці — стартовий прискорювач, що збігається з ракетами, які застосовують у цьому комплексі.

Відео дня

Причому постачання FK-2000, імовірно, було здійснено навесні 2025 року за посередництва ОАЕ. Такий шлях дозволив обійти міжнародні обмеження, які забороняють Китаю безпосередньо експортувати озброєння в активні зони конфлікту.

Тим часом точна приналежність збитого борту залишається невстановленою. Російські джерела стверджують, що російський екіпаж, який загинув у катастрофі, нібито працював за контрактом. А сам літак був придбаний у Киргизії, хоча машина була пофарбована в білий колір — аналогічно одному з Іл-76, що перебувають на озброєнні ВПС Судану.

Оглядачі звернули увагу ще на одну деталь. ВПС Судану застосовували Іл-76 в екзотичних місіях, а саме для скидання авіабомб по позиціях RFS.

"З огляду на вищевказані факти, цей Іл-76, що був збитий, міг виконувати завдання не лише з транспортування певних вантажів, а й цілком міг намагатися бомбардувати позиції RFS, під час чого був уражений китайським ЗРК. Але наразі це лише припущення", — підсумували в Defense Express.

Іл-76 у Судані — деталі інциденту

Фокус писав про інцидент з Іл-76, що розбився в Судані. У мережі з'явилося відео з кадрами падіння літака, а відео записав, імовірно, бойовик FRS. Подія сталася 4 листопада в ключовому транспортному коридорі, яким повстанці отримували зброю і боєприпаси.

Нагадаємо, 31 жовтня ми писали про те, що нині відбувається в Судані. Сили швидкого реагування воюють зі Збройними силами Судану, причому новий конфлікт між ними спалахнув ще у квітні 2023 року.