В Судане сбили Ил-76 с российским экипажем: какую миссию выполнял самолет (видео)

Группировка Силы быстрого реагирования (RFS), которая уже действовала при поддержке наемников частной военной компании "Вагнер", в районе города Бабануса, штат Западный Кордофан, сбила военно-трансопртный самолет Ил-76 Военно-воздушны сил Судана. Предположительно, экипаж самолета были гражданами Российской Ферерации.

О причинах крушения суданского транспортного самолета сообщило 4 ноября местное информационное агентство Sudan Tribune. Журналисты цитировали военных, которые утверждали, что в ходе выполнения задачи по доставке грузов у машины произошла "внезапная неисправность правого крыла", что и привело к катастрофе.

Однако издание Clash Report сообщило, что самолет был сбит бойцами RSF якобы с помощью зенитной системы FK-2000 китайского производства, которая была поставлена повстанцам Объединенными Арабскими Эмиратами.

По этому поводу обозреватели Defense Express отметили, что судя по опубликованным в сети кадрам, группировка действительно могла применить ЗРК FK-2000. На это указывает характерная деталь, найденная на месте — стартовый ускоритель, совпадающий с ракетами, применяемыми в этом комплексе.

Причем поставка FK-2000, предположительно, была осуществлена весной 2025 года при посредничестве ОАЭ. Такой путь позволил обойти международные ограничения, которые запрещают Китаю напрямую экспортировать вооружения в активные зоны конфликта.

Между тем точная принадлежность сбитого борта остается неустановленной. Российские источники утверждают, что российский экипаж, который погиб в катастрофе, якобы работал по контракту. А сам самолет был приобретен у Киргизии, хотя машина была окрашена в белый цвет — аналогично одному из Ил-76, находящихся на вооружении ВВС Судана.

Обозреватели обратили внимание еще на одну деталь. ВВС Судана применяли Ил-76 в экзотических миссиях, а именно для сбрасывания авиабомб по позициям RFS.

"Учитывая вышеуказанные факты, этот Ил-76 был сбит, мог выполнять задачи не только по транспортировке определенных грузов, но и вполне мог пытаться бомбить позиции RFS, во время чего был поражен китайским ЗРК. Но сейчас это только предположение", — подытожили в Defense Express.

Ил-76 в Судане — детали инцидента

Фокус писал об инциденте с Ил-76, разбившемся в Судане. В сети появилось видео с кадрами падения самолета, а видео записал, вероятно, боевик FRS. Событие произошло 4 ноября в ключевом транспортном коридоре, по которому повстанцы получали оружие и боеприпасы.

Напомним, 31 октября мы писали о том, что в настоящее время происходит в Судане. Силы быстрого реагирования воюют с Вооруженными силами Судана, причем новый конфликт между ними вспыхнул еще в апреле 2023 года.