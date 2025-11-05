Суданские повстанцы сбили самолет Ил-76: весь российский экипаж погиб, — СМИ (видео)

Суданские Силы быстрого реагирования сбили военно-транспортный самолет Ил-76 вблизи города Бабануса. Капитан ВС РФ Илья Туманов сообщил, что погибшие были россиянами.

"Поддерживаемая ОАЭ группировка RSF в Судане сбила военно-транспортный самолет Ил-76 ВВС Судана над Бабанусой, Западный Кордофан, в результате чего погибли все, кто находился на борту", — передали в Clash Report 5 ноября.

Отмечается, что обломки свидетельствуют о применении ракеты FK-2000 китайского производства, поставленной ОАЭ.

В Defence Blog уточнили, что атака произошла 4 ноября. В Судане уже больше года продолжается внутренний конфликт, идут бои между повстанцами Сил быстрого реагирования и государственной армией. Ил-76 используется суданской авиацией для перевозки войск, оборудования и снабжения между базами.

Неизвестно, применял ли Судан системы ПВО. Также в RSF не раскрыли деталей относительно метода поражения. Отмечается, что город Бабануса расположен на ключевом транспортном коридоре, а контроль над транспортными маршрутами — один из главных факторов в конфликте.

"Уничтожение такого самолета, если это подтвердится, будет означать потерю стратегического актива для суданской воздушной силы, поскольку парк больших транспортных самолетов ограничен и его трудно заменить в нынешних условиях", — подчеркнули аналитики.

В Судане сбили Ил-76: экипаж был российским

Туманов в своем Telegram-канале Fighterbomber заявил, что на борту сбитого самолета были россияне.

"Экипаж российский, гражданский. Самолет был куплен в Киргизии полтора месяца назад за 12 миллионов долларов. Экипаж работал по контракту", — сообщил он.

Российский офицер добавил, что официальной информации о судьбе экипажа нет.

Напомним, 31 октября Фокус выпустил материал о том, что сейчас происходит в Судане. Силы быстрого реагирования воюют с Вооруженными силами Судана, новый конфликт между ними начался еще в апреле 2023 года.

