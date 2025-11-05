Суданські повстанці збили літак Іл-76: увесь російський екіпаж загинув, — ЗМІ (відео)

Суданські Сили швидкого реагування збили військово-транспортний літак Іл-76 поблизу міста Бабануса. Капітан ЗС РФ Ілля Туманов повідомив, що загиблі були росіянами.

"Підтримуване ОАЕ угруповання RSF у Судані збило військово-транспортний літак Іл-76 ВПС Судану над Бабанусою, Західний Кордофан, в результаті чого загинули всі, хто перебував на борту", — передали у Clash Report 5 листопада.

Зазначається, що уламки свідчать про застосування ракети FK-2000 китайського виробництва, поставленої ОАЕ.

У Defence Blog уточнили, що атака відбулася 4 листопада. У Судані вже понад рік триває внутрішній конфлікт, точаться бої між повстанцями Сил швидкого реагування та державною армією. Іл-76 використовується суданською авіацією для перевезення військ, обладнання та постачання між базами.

Невідомо, чи застосовував Судан системи ППО. Також у RSF не розкрили деталей щодо методу ураження. Зазначається, що місто Бабануса розташоване на ключовому транспортному коридорі, а контроль над транспортними маршрутами — один з головних чинників у конфлікті.

"Знищення такого літака, якщо це підтвердиться, означатиме втрату стратегічного активу для суданської повітряної сили, оскільки парк великих транспортних літаків обмежений і його важко замінити в нинішніх умовах", — підкреслили аналітики.

У Судані збили Іл-76: екіпаж був російським

Туманов у своєму Telegram-каналі Fighterbomber заявив, що на борту збитого літака були росіяни.

"Екіпаж російський, цивільний. Літак був куплений в Киргизії півтора місяця тому за 12 мільйонів доларів. Екіпаж працював за контрактом", — повідомив він.

Російський офіцер додав, що офіційної інформації про долю екіпажу немає.

Нагадаємо, 31 жовтня Фокус випустив матеріал про те, що нині відбувається у Судані. Сили швидкого реагування воюють зі Збройними силами Судану, новий конфлікт між ними розпочався ще у квітні 2023 року.

