"Уралвагонзавод" оголосив про масштабне скорочення кадрів: що втратить оборонка РФ

Російський "Уралвагонзавод" (УВЗ) — найбільший виробник танків і бронетехніки в Росії — оголосив про масштабні скорочення персоналу. В окремих підрозділах чисельність штату може зменшитися до 50%, а загальний обсяг скорочень до лютого 2026 року становитиме щонайменше 10%.

Про ситуацію на ключовому підприємстві російського ОПК повідомило видання E1, у розпорядженні якого з'явився відповідний наказ від 7 листопада виконавчого директора УВЗ.

"Провести оптимізацію чисельності центрів, служб, управлінь, інститутів, відділів товариства до 10% від їхньої середньооблікової чисельності", — розпорядився керівник.

Журналісти також посилаються на інші внутрішні документи підприємства, де йдеться про створення спеціальної комісії, яка відбирає кандидатів на звільнення. Тим, хто потрапить під скорочення, обіцяють виплати до трьох середньомісячних окладів, проте співробітники заводу висловлюють недовіру до офіційних заяв.

"За нашими даними, скорочення для більшості підрозділів становить до 50% від їхньої штатної чисельності. У результаті працездатні, висококваліфіковані фахівці втрачають робочі місця", — розповіли журналістам співробітники заводу.

Цивільний сектор чи військове виробництво

Наразі незрозуміло, які саме напрямки потраплять під "оптимізацію", яка має бути здійснена до лютого 2026 року. Як зазначили в "Мілітарному", може йтися про цивільний сектор, який займається випуском залізничних вагонів. Водночас не виключено, що скорочення можуть торкнутися і військового виробництва, зважаючи на активні бойові дії Росії проти України.

Якщо справді звільняють співробітників цивільного напряму, постає питання, чому керівництво не переводить їх у танковий сектор, де формально спостерігається дефіцит кадрів через мобілізацію і втрати техніки на фронті.

На думку експертів, це свідчить про зниження обсягів державного оборонного замовлення та фінансове виснаження промисловості, яка не може підтримувати колишні темпи навіть за масштабної мілітаризації економіки.

"Уралвагонзавод" — містоутворювальне підприємство в Нижньому Тагілі у Свердловській області. Медіа "Радіо Свобода" 2021 року повідомило, що на підприємстві працювало 30 тис. місцевих жителів: це майже 10% містян (349 тис.). Якщо половину звільнять, то безробітними стануть додатково 5% нижнетагільців.

Ситуація на "Уралвагонзаводі" — не поодинокий випадок. 26 жовтня стало відомо, що Ашинський металургійний завод (АМЗ) у Челябінській області також оголосив про скорочення виробництва і штату. Підприємство випускає спеціальні сплави та листовий прокат, що використовуються в оборонній, авіаційній та атомній промисловості.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про масштаби виробництва російського військово-промислового комплексу на 2025 рік. За оцінками, Москва нарощує випуск озброєнь і робить ставку на дрони.