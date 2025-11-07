"Уралвагонзавод" объявил о масштабном сокращении кадров: что потеряет оборонка РФ

Российский "Уралвагонзавод" (УВЗ) — крупнейший производитель танков и бронетехники в России — объявил о масштабных сокращениях персонала. В отдельных подразделениях численность штата может уменьшиться до 50%, а общий объем сокращений к февралю 2026 года составит не менее 10%.

О ситуации на ключевом предприятии российского ОПК сообщило издание E1, в распоряжении которого появился соответствующий приказ от 7 ноября исполнительного директора УВЗ.

"Произвести оптимизацию численности центров, служб, управлений, институтов, отделов общества до 10% от их среднесписочной численности", — распорядился руководитель.

Журналисты также ссылаются на другие внутренние документы предприятия, где говорится о создании специальной комиссии, которая отбирает кандидатов на увольнение. Тем, кто попадет под сокращение, обещают выплаты до трех среднемесячных окладов, однако сотрудники завода выражают недоверие к официальным заявлениям.

"По нашим данным, сокращение для большинства подразделений составляет до 50% от их штатной численности. В результате работоспособные, высококвалифицированные специалисты теряют рабочие места", — рассказали журналистам сотрудники завода.

Гражданский сектор или военное производство

Пока неясно, какие именно направления попадут под "оптимизацию", которая должна быть осуществлена до февраля 2026 года. Как отметили в "Милитарном", речь может идти о гражданском секторе, который занимается выпуском железнодорожных вагонов. В то же время не исключено, что сокращения могут коснуться и военного производства, несмотря на активные боевые действия России против Украины.

Если действительно увольняют сотрудников гражданского направления, возникает вопрос, почему руководство не переводит их в танковый сектор, где формально наблюдается дефицит кадров из-за мобилизации и потерь техники на фронте.

По мнению экспертов, это свидетельствует о снижении объемов государственного оборонного заказа и финансовом истощении промышленности, которая не может поддерживать прежние темпы даже при масштабной милитаризации экономики.

"Уралвагонзавод" — градообразующее предприятие в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Медиа "Радио Свобода" в 2021 году сообщило, что на предприятии работало 30 тыс. местных жителей: это почти 10% горожан (349 тыс.). Если половину уволят, то безработными станут дополнительно 5% нижнетагильцев.

Ситуация на "Уралвагонзаводе" — не единичный случай. 26 октября стало известно, что Ашинский металлургический завод (АМЗ) в Челябинской области также объявил о сокращении производства и штата. Предприятие выпускает специальные сплавы и листовой прокат, используемые в оборонной, авиационной и атомной промышленности.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о масштабах производства российского военно-промышленного комплекса на 2025 год. По оценкам, Москва наращивает выпуск вооружений и делает ставку на дроны.