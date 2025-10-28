Путин сжег экономику в танках: как Россия входит в фазу военного истощения

После трех лет рекордных стимулов военная машина Кремля дала первый трещин. По официальной статистике — падение производства металлических изделий и драматическое замедление выпуска танков — сигнал, что ВПК больше не тянет экономику, а начинает ее тянуть вниз. Фокус разбирался, что это значит для фронта и для бюджета агрессора.

После трех лет стремительного роста военно-промышленный комплекс России вошел в фазу спада, что становится первым сигналом системного кризиса в экономике агрессора. По данным росСМИ, производство металлических изделий — ключевого сегмента для вооружений, — которое в 2024 году выросло на 31,6%, в сентябре 2025 года продемонстрировало падение на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое отрицательное отклонение за все время полномасштабной войны.

Еще более драматичным для РФ является сокращение выпуска танков и бронированных машин: если в августе рост достигал 61%, то в сентябре он составил лишь 6% — в десять раз меньше. Такие показатели свидетельствуют об исчерпании мобилизационного потенциала ВПК России, который ранее служил главным двигателем экономики РФ. Сейчас же именно военная промышленность тянет общие промышленные индексы вниз: рост сократился до мизерных 0,3% против более 5% за весь 2024 год.

По данным ЦПИ, причины кризиса очевидны. Дефицит бюджета, вызванный падением нефтяных доходов на 21% из-за санкций и перенасыщения рынка, заставляет Кремль сдерживать расходы. Даже массовые военные заказы больше не компенсируют потерь: сокращается государственное финансирование, а ресурсы распределяются на приоритеты, например социальные выплаты для сдерживания внутреннего недовольства. Экономисты прогнозируют, что без радикальных изменений спад углубится, повлияв на фронт: дефицит техники усложнит ротацию подразделений и пополнение потерь.

По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, в России наблюдается постепенное падение ключевых показателей, в частности объемов производства в военно-промышленном комплексе. Эксперт подтвердил наличие такой динамики, опираясь на анализ открытых источников, включая российские медиа.

"Действительно, такая тенденция есть. Это даже не столько статистика, сколько новости из российских источников", — отметил Фокусу Лакийчук.

В качестве примера он привел ситуацию на "Уралвагонзаводе" — одном из основных производителей танков в РФ. До 2022 года предприятие сокращало производство, переходя на четырехдневную рабочую неделю. С началом полномасштабной войны в 2022-2024 годах завод разгонял мощности до трехсменной работы. Однако сейчас снова фиксируются заявления о сокращении численности работников и возвращении к четырехдневке.

"Это соответственно означает, что продукции будет меньше производиться", — подчеркнул эксперт.

Спад производства ВПК РФ: причины и последствия

Причины такого спада Лакийчук связывает с естественными ограничениями военной экономики. Масштабные вливания из Фонда национального благосостояния, инициированные Владимиром Путиным, создали своеобразный "мыльный пузырь". Эти средства, по сути, сжигаются на поддержку ВПК, но без устойчивой экономической основы эффект исчерпывается.

Кандидат экономических наук Иван Ус отмечает, что санкции играют ключевую роль, но главная проблема — нехватка ресурсов для их обхода.

"Если проблемы решаются деньгами, это не проблемы, а дополнительные расходы. Но деньги нужны, и их не хватает", — отмечает Фокусу эксперт.

По его словам, анализ данных российской статистики за сентябрь 2025 года подтверждает эту тенденцию. Производство оружия и боеприпасов в РФ сократилось на 1,6% по сравнению с прошлым годом. Еще показательнее падение выпуска боевой техники: рост с 62,2% в августе до всего 6% в сентябре.

Также Ус добавляет, что дополнительный фактор в экономике РФ — проблемы в гражданских отраслях, которые ранее поставляли технологии для ВПК. Сейчас предприятия отказываются передавать ресурсы российской оборонке из-за нехватки собственных ресурсов. Сегмент электроники и оптики еще держится на уровне роста в +18,4%, но ключевые военные показатели падают из-за дефицита финансирования.

Экономист подчеркивает, что бюджетный дефицит РФ, по официальному прогнозу, достигнет 5,7 трлн рублей, но реальная цифра, по опыту, будет выше — 8-9 трлн. Китай, несмотря на торговлю с РФ, не поспешит спасать ее экономику, что усугубляет кризис ВПК России.

Российской ВПК: крах военной машины

По словам старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, если говорить на русском новоязе, то российская экономика "охлаждается", а рост некоторых отраслей промышленности "сжимается".

"Относительно информации ЦПД — приведенные данные точны, однако формулировка несколько неверна. Собственно, индекс 1,6% падения производства металлических изделий — это месячный показатель в сентябре (год к году), и его некорректно сравнивать с годовым индексом. В этой отрасли промышленности РФ за 9 месяцев индекс производства составил -15,3%, а за весь 2024 год — 31,6%. То есть за 9 месяцев 2025 года индекс производства металлических изделий упал почти на 50% по сравнению с предыдущим годом. Это как раз тот показатель, от которого можно отталкиваться, анализируя данные Росстата", — говорит Фокусу Земляной.

Вероятно, падение индекса Росстата в сентябре, на который ссылается ЦПД, по словам аналитика, связано с падением государственных заказов из-за нехватки финансов и дыру в российском бюджете. Скорее всего, Кремль сокращает расходы в четвертом квартале, чтобы свести дефицит бюджета и доходы, которые падают на фоне сокращения доходов от нефтегазового сектора.

В то же время индекс российских "полувоенных" отраслей за 9 месяцев хоть и демонстрирует снижение по сравнению с предыдущими годами, однако этот индекс до сих пор "положительный". В отличие от гражданских отраслей промышленности РФ, которые, за исключением "производства лекарств", продолжают падение и стагнацию.

Это демонстрирует, что российская экономика продолжает ориентироваться на поддержку военной машины Москвы, что, в свою очередь, обусловливает экономическое давление на гражданские сектора.

"Фактически война и ее финансирование, в том числе санкции партнеров и украинские "кинетические санкции", съедают экономику России. Очевидно, если подобная ситуация в России продолжится, в будущем можем увидеть еще худшие последствия для экономики РФ. Соответственно, это все больше будет влиять на возможность России продолжать финансировать военную машину и поддерживать ведение боевых действий", — заключает Земляной.

Кризис РФ: как спад ВПК повлияет на фронт

По мнению Лакийчука, уменьшение производства техники и вооружений окажет положительное влияние на ситуацию на фронте для Украины. В краткосрочной перспективе, что может быть ощутимо уже в этом году, это может привести к дефициту новой техники в российских подразделениях, затрудняя ротацию и пополнение потерь. В долгосрочной перспективе в ближайшие годы — к общему истощению ресурсов, что ослабит наступательный потенциал агрессора.

В то же время эксперт предостерегает, что Кремль будет искать компенсации дефицита вооружения. В частности можно ожидать возможное расширение сотрудничества с подсанкционными партнерами, в частности с Северной Кореей и Ираном, импорт компонентов через посредников или дальнейшая милитаризация гражданских секторов. В частности, более половины крупнокалиберных снарядов России сейчас поставляет именно Северная Корея.

"Другой вопрос — чем Путин попытается это компенсировать", — задается вопросом Лакийчук.

