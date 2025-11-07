Вчаться в окупантів: у Білорусі показали власний "танк-сарай" з кустарним захистом (відео)

Білоруські військові почали активно впроваджувати імпровізовані системи захисту бронетехніки від безпілотників, за зразком, який раніше застосовували російські війська в Україні. На навчаннях командного складу збройних сил Білорусі показали танки Т-72, оснащені примітивними конструкціями протидії FPV-дронам і ударним БПЛА.

Фотографії, опубліковані Міністерством оборони Білорусі, демонструють два типи захисних надбудов: на одному танку — класичний "мангал" над вежею, а на іншому — масивна металева конструкція, яка повністю закриває бортову проєкцію і верх корпусу. Поверх цієї конструкції натягнута маскувальна сітка, що приховує деталі захисту.

Танки Білорусі — демострація Т-72 під час навчань

Як зазначили аналітики "Мілітарного", за аналогією з російськими зразками, такий захист може бути виготовлено з ґратчастих екранів або листового металу і призначено для зниження вразливості від вертикальних атак безпілотників, що скидають кумулятивні або осколкові боєприпаси.

Білоруський "танк-сарай": досвід ЗС РФ

Подібні конструкції отримали у військах неофіційну назву "танк-сарай". Росіяни почали масово встановлювати їх на бронетехніку наприкінці 2023 — початку 2024 року, готуючись до штурмів українських позицій. Металеві каркаси та листові екрани мали захищати вежу і моторно-трансмісійне відділення від ударів дронів-камікадзе.

Однак на практиці "сараї" не стали надійним захистом. Українські оператори FPV-дронів адаптували тактику, атакуючи слабкі зони і застосовуючи зв'язки кількох дронів, щоб пробити навіть посилені конструкції.

Еволюція захисту танків

Фахівці також зазначили, що нещодавно російські підрозділи продемонстрували нову модифікацію захисних систем, виконану з металевих тросів, які стирчать у різні боки, що зовні нагадує "їжака". Така конструкція розрахована на фізичне пошкодження лопатей дронів і запобігання спрацьовування бойової частини.

Російський танк із захистом від БПЛА Фото: Соцсети

"Однак разом з цим суттєво збільшується маса бойової машини, її габарити та погіршується зручність експлуатації", — підкреслили в "Мілітарному".

Раніше повідомлялося, що бійці 28 ОМБр ЗСУ опублікували відео відбиття штурму росіян, які для атаки застосували нові танки із захистом, так звані "танки-сараї". З'ясувалося, що для знищення такого монстра знадобилося до 60 безпілотників.