Учатся у оккупантов: в Беларуси показали собственный "танк-сарай" с кустарной защитой (видео)

Белорусские военные начали активно внедрять импровизированные системы защиты бронетехники от беспилотников, по образцу, ранее применявшемуся российскими войсками в Украине. На учениях командного состава вооруженных сил Беларуси показали танки Т-72, оснащенные примитивными конструкциями противодействия FPV-дронам и ударным БПЛА.

Фотографии, опубликованные Министерством обороны Беларуси, демонстрируют два типа защитных надстроек: на одном танке — классический "мангал" над башней, а на другом — массивная металлическая конструкция, полностью закрывающая бортовую проекцию и верх корпуса. Поверх этой конструкции натянута маскировочная сеть, скрывающая детали защиты.

Танки Беларуси - демострация Т-72 во время учений

Как отметили аналитики "Милитарного", по аналогии с российскими образцами, такая защита может быть выполнена из решетчатых экранов или листового металла и предназначена для снижения уязвимости от вертикальных атак беспилотников, сбрасывающих кумулятивные или осколочные боеприпасы.

Белорусский "танк-сарай": опыт ВС РФ

Подобные конструкции получили в войсках неофициальное название "танк-сарай". Россияне начали массово устанавливать их на бронетехнику в конце 2023 — начале 2024 года, готовясь к штурмам украинских позиций. Металлические каркасы и листовые экраны должны были защищать башню и моторно-трансмиссионное отделение от ударов дронов-камикадзе.

Однако на практике "сараи" не стали надежной защитой. Украинские операторы FPV-дронов адаптировали тактику, атакуя слабые зоны и применяя связки нескольких дронов, чтобы пробить даже усиленные конструкции.

Эволюция защиты танков

Специалисты также отметили, что недавно российские подразделения продемонстрировали новую модификацию защитных систем, выполненную из металлических тросов, торчащих в разные стороны — внешне напоминающую "ежа". Такая конструкция рассчитана на физическое повреждение лопастей дронов и предотвращение срабатывания боевой части.

Российский танк с защитой от БПЛА Фото: Соцсети

"Однако при этом существенно увеличивается масса боевой машины, ее габариты и ухудшается удобство эксплуатации", — подчеркнули в "Милитарном".

Ранее сообщалось, что бойцы 28 ОМБр ВСУ опубликовали видео отражения штурма россиян, которые для атаки применили новые танки с защитой, так называемые "танки-сараи". Выяснилось, что для уничтожения такого монстра потребовалось до 60 беспилотников.