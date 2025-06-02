"Як м'ясо на шампур": в РФ показали танк-їжак Т-72 з "суперзахистом" від дронів ЗСУ (відео)

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які воюють у частково окупованій Донецькій області, спробували захистити танк Т-72 від FPV-дронів Збройних сил України і для цього обплели його стержнями арматури. Солдати сподіваються, що безпілотники вибухатимуть на певній відстані від броні й це врятує екіпаж та бронемашину, розповіли російські журналісти.

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Про відео росЗМІ з новим "захистом від дронів" розповіли у Telegram-каналі In Factum.

Автори каналу звернули увагу на відео російського пропагандистського каналу "Звезда", яке з'явилось, орієнтовно, 27-29 травня. На відео російський танкіст показав стержні, прикріплені до броні танка Т-72. Стальні прути стирчать навколо бронемашини та роблять її схожою на їжака, чути на відео. Крім того, до башти приварили "мангал", а до нього — пучок арматури. Перед боєм цю арматуру "розпушують", і таким чином начебто підвищують "живучість" російської військової техніки на полі бою, заявили російські військкори.

Танкіст РФ тим часом розповів, яким чином пучки арматури захищають Т-72. З його слів, дрони ЗСУ населяються на них, "як м'ясо на шампур". Якщо вони вибухають, то це стається на відстані від броні і танк начебто не отримує серйозних пошкоджень. Крім того, пристрій може не вибухнути. Тоді його знімають і можуть "перепрошити" для ударів на позиції ЗСУ, чути на відео. Росіянин запевняє, що інколи знімають з "шампурів" 7-8 українських БпЛА.

Тим часом на порталі OSINT-аналітиків ORYX можна дізнатись про кількість танків Т-72, втрачених ЗС РФ з 22 лютого 2022 року. Орієнтовно, ідеться про близько 2 тис. бронемашин. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на 2 червня росіяни позбулись сумарно 10 847 танків різних типів та понад 22 тис. броньованих машин піхоти, написали на порталі "Мінфін".

FPV-дрони ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про винаходи РФ для захисту від ударів FPV-дронів ЗСУ. У травні OSINTер Necro Mancer розповів у соцмережі X про спосіб, яким росіяни сподіваються захистити ББМ-2. На фото бачимо бронемашину, по усій поверхні вкриту дрібними дротами. Вказано, що такими дротами ворог намагається вберегти машину від влучання FPV-дрона: осінтер назвав такий винахід "вибухом на макаронній фабриці".

Тим часом командир 414 бригади безпілотних систем Роберд Бровді з позивним "Мадяр" розповів про ефективність застосування FPV-дронів ЗСУ на фронті. З його слів, протягом року підрозділ знешкодив 10 тис. російських солдатів та відпрацював по майже 31 тис. цілей.

Нагадуємо, у 2024 році Фокус зібрав думки експертів щодо ефективності захисних засобів, якими росіяни намагаються захиститись від ударів FPV-дронів ЗСУ. У червні 2025 відбувся масований наліт БпЛА на російські авіабази під час операції "Павутина": у СБУ повідомили про ефективність роботи.