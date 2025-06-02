"Как мясо на шампур": в РФ показали танк-еж Т-72 с "суперзащитой" от дронов ВСУ (видео)

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, которые воюют в частично оккупированной Донецкой области, пытаются защитить танк Т-72 от FPV-дронов Вооруженных сил Украины и для этого оплели его стержнями арматуры. Солдаты надеются, что беспилотники будут взрываться на определенном расстоянии от брони и это спасет экипаж и бронемашину, рассказали российские журналисты.

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О видео росСМИ с новой "защитой от дронов" рассказали в Telegram-канале In Factum.

Авторы канала обратили внимание на видео российского пропагандистского канала "Звезда", которое появилось, ориентировочно, 27-29 мая. На видео российский танкист показал стержни, прикрепленные к броне танка Т-72. Стальные прутья торчат вокруг бронемашины и делают ее похожей на ежа, слышно на видео. Кроме того, к башне приварили "мангал", а к нему — пучок арматуры. Перед боем эту арматуру "разрыхляют", и таким образом якобы повышают "живучесть" российской военной техники на поле боя, заявили российские военные.

Танкист РФ тем временем рассказал, каким образом пучки арматуры защищают Т-72. С его слов, дроны ВСУ насаживаются на них, "как мясо на шампур". Если они взрываются, то это происходит на расстоянии от брони и танк будто бы не получает серьезных повреждений. Кроме того, устройство может не взорваться. Тогда его снимают и могут "перепрошить" для ударов по позициям ВСУ, слышно на видео. Россиянин уверяет, что иногда снимают с "шампуров" 7-8 украинских БпЛА.

Между тем на портале OSINT-аналитиков ORYX можно узнать о количестве танков Т-72, потерянных ВС РФ с 22 февраля 2022 года. Ориентировочно, речь идет об около 2 тыс. бронемашин. Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 2 июня россияне лишились суммарно 10 847 танков разных типов и более 22 тыс. бронированных машин пехоты, написали на портале "Минфин".

FPV-дроны ВСУ — детали

Отметим, Фокус писал об изобретениях РФ для защиты от ударов FPV-дронов ВСУ. В мае OSINTер Necro Mancer рассказал в соцсети X о способе, которым россияне надеются защитить ББМ-2. На фото видим бронемашину, по всей поверхности покрытую мелкими проводами. Указано, что такими проволоками враг пытается уберечь машину от попадания FPV-дрона: осинтер назвал такое изобретение "взрывом на макаронной фабрике".

Между тем командир 414 бригады беспилотных систем Роберд Бровди с позывным "Мадьяр" рассказал об эффективности применения FPV-дронов ВСУ на фронте. По его словам, в течение года подразделение обезвредило 10 тыс. российских солдат и отработало по почти 31 тыс. целей.

Напоминаем, в 2024 году Фокус собрал мнения экспертов относительно эффективности защитных средств, которыми россияне пытаются защититься от ударов FPV-дронов ВСУ. В июне 2025 состоялся массированный налет БпЛА на российские авиабазы во время операции "Паутина": в СБУ сообщили об эффективности работы.