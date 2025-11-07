ЗС РФ ховають у посадках мережу РЛС і полюють на дрони ЗСУ: HIMARS можуть "осліпнути" (фото)

Російські війська за останній рік масштабно розгорнули систему протидії українським розвідувальним безпілотникам, фактично повторивши рішення, яке впровадили Сили оборони України влітку 2024 року. Але ключовим елементом у цій системі стали не зенітні дрони, а радіолокаційні станції раннього виявлення.

Володіючи достатнім ресурсом, росіяни змогли реалізувати свої рішення у сфері протидії дронам-розвідникам у великому обсязі. Про це в інтерв'ю Defense Express розповів фахівець з радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За оцінкою експерта, основну роль у противодроновій мережі посідає російська РЛС СКВП — "Система контроля воздушного пространства", що випускається підприємством "Высокоточные комплексы".

За інформацією спостерігачів, вона має такі технічні характеристики:

нерухома фазована антена 1,2×1 м з кутом огляду 90°;

робоча смуга — S-діапазон (2700-3100 МГц);

дальність виявлення БПЛА — до 20 км.

Примітно, що противник здебільшого розміщує пристрої за 5-7 км від лінії фронту, зазвичай у низинах і посадках для маскування, і не встановлює ці РЛС на високих об'єктах — дахах, вежах тощо. Це ускладнює її виявлення, зазначив "Флеш".

Річ у тім, що російська система досить мініатюрна і виділяє небагато тепла, через що виявити її за допомогою тепловізора вкрай складно. Тож залишається лише виявляти кабелі живлення (РЛС споживає приблизно 1 кВт), або фіксувати активність особового складу.

Крім СКВП зустрічаються й інші російські РЛС — "Радуга", "Репейник", а на низці ділянок використовують китайські станції FSTH-LD02/LD03. Але за масштабом огляду і щільністю розгортання саме СКВП є головним засобом боротьби з українськими розвідувальними БПЛА.

Чому це загрожує Україні

Наслідки комплексного застосування подібних РЛС для ЗСУ можуть бути відчутними. Річ у тім, що втрата значної частини тактичної розвідки в тилу ворога, концентрація військ, їхнє переміщення та маршрути, — ускладнює цілевказівку для високоточної зброї таких систем, як HIMARS, і знижує здатність завдати вчасних ударів. Оскільки ефективність сучасних систем ураження сильно залежить від точних і актуальних координат.

Таким чином Бескрестнов попереджає, що якщо ситуацію кардинально не вирівняти, то росіяни просто знищать усі українські розвідувальні БПЛА.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили РФ розширюють зону ураження своїх малих безпілотників. У відповідь, за словами експерта Сергія Бескрестнова, українським військовим потрібні недорогі ударні БПЛА, здатні вражати цілі на відстані 50-100 км.