ВС РФ прячут в посадках сеть РЛС и охотятся на дроны ВСУ: HIMARS могут "ослепнуть" (фото)

Российские войска за последний год масштабно развернули систему противодействия украинским разведывательным беспилотникам, фактически повторив решение, которое внедрили Силы обороны Украины летом 2024 года. Но ключевым элементом в этой системе стали не зенитные дроны, а радиолокационные станции раннего обнаружения.

Обладая достаточным ресурсом, россияне смогли реализовать свои решения в области противодействия дронам-разведчикам в большом объеме. Об этом в интервью Defense Express рассказал специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По оценке эксперта, основную роль в противодроновой сети занимает российская РЛС СКВП — "Система контроля воздушного пространства", выпускаемая предприятием "Высокоточные комплексы".

По информации наблюдателей, она имеет следующие технические характеристики:

неподвижная фазированная антенна 1,2×1 м с углом обзора 90°;

рабочая полоса — S-диапазон (2700–3100 МГц);

дальность обнаружения БПЛА — до 20 км.

Примечательно, что противник в основном размещает устройства в 5–7 км от линии фронта, обычно в низинах и посадках для маскировки, и не устанавливает эти РЛС на высоких объектах — крышах, башнях и т.п. Это затрудняет ее обнаружение, отметил "Флеш".

Дело в том, что российская система достаточно миниатюрная и выделяет немного тепла, из-за чего выявить ее с помощью тепловизора крайне сложно. Поэтому остается лишь выявлять кабели питания (РЛС потребляет примерно 1 кВт), или фиксировать активность личного состава.

Помимо СКВП встречаются и другие российские РЛС — "Радуга", "Репейник", а на ряде участков используются китайские станции FSTH-LD02/LD03. Но по масштабу обзора и плотности развертывания именно СКВП является главным средством борьбы с украинскими разведывательными БПЛА.

Почему это угрожает Украине

Последствия комплексного применения подобных РЛС для ВСУ могут быть ощутимыми. Дело в том, что утрата значительной части тактической разведки в тылу враг, концентрация войск, их перемещение и маршруты, — делает сложнее целеуказание для высокоточного оружия таких систем как HIMARS, и снижает способность нанести своевременные удары. Поскольку эффективность современных систем поражения сильно зависит от точных и актуальных координат.

Таким образом Бескрестнов предупреждает, что если ситуацию кардинально не выровнять, то россияне просто уничтожат все украинские разведывательные БПЛА.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ расширяют зону поражения своих малых беспилотников. В ответ, по словам эксперта Сергея Бескрестнова, украинским военным нужны недорогие ударные БПЛА, способные поражать цели на расстоянии 50-100 км.