Альтернатива "Хаймарсам": российские малые БПЛА теперь залетают на 50-100 км, — "Флеш"

Вооруженные силы Российской Федерации расширяют зону поражения своих малых беспилотных летательных аппаратов в Украине.

В свою очередь Силы обороны Украины должны сделать то же самое, заявил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, украинским военным нужны недорогие ударные БПЛА, способные поражать цели на расстоянии 50-100 км. Такие дроны требуют других систем радиосвязи, навигации, а также размера, поскольку вес боевой части будет больше.

"То есть нишевая замена дорогих "Хаймарсов"", — пояснил "Флеш".

Как отмечает специалист по радиотехнологиям, именно в упомянутом радиусе расположены все самые интересные прифронтовые цели, которые враг оттянул от линии фронта. Он отметил, что подобные цели на коротких дистанциях можно поражать и имеющимися БПЛА большой дальности, но это экономически не выгодно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение объемов производства дронов-перехватчиков.

Фокус также сообщал, что французская компания Alta Ares совместно с украинскими инженерами запустила производство БПЛА.