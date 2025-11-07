Альтернатива "Хаймарсам": російські малі БПЛА тепер залітають на 50-100 км, — "Флеш"

Збройні сили Російської Федерації розширюють зону ураження своїх малих безпілотних літальних апаратів в Україні.

Своєю чергою Сили оборони України повинні зробити те ж саме, заявив український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

За словами експерта, українським військовим потрібні недорогі ударні БПЛА, здатні уражати цілі на відстані 50-100 км. Такі дрони вимагають інших систем радіозв'язку, навігації, а також розміру, оскільки вага бойової частини буде більшою.

"Тобто нішева заміна дорогих "Хаймарсів"", — пояснив "Флеш".

Як зазначає фахівець з радіотехнологій, саме у згаданому радіусі розташовані всі найцікавіші прифронтові цілі, які ворог відтягнув від лінії фронту. Він наголосив, що подібні цілі на коротких дистанціях можна уражати й наявними БПЛА великої дальності, але це економічно не вигідно.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення об’ємів виробництва дронів-перехоплювачів.

Фокус також повідомляв, що французька компанія Alta Ares спільно з українськими інженерами запустила виробництво БПЛА.