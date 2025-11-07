Україна ризикує опинитися у "вічній війні": екс-глава НАТО запропонував "катарський" сценарій

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен попередив, що Європа має суттєво посилити тиск на Росію, інакше Україна ризикує опинитися в "нескінченній війні" і поступово втрачати територію.

В інтерв'ю The Guardian Расмуссен запропонував низку заходів, включно з розміщенням у країнах НАТО, що межують з Україною, систем протиракетної оборони та антидронового захисту, розгортанням європейських контингентів і наданням Україні більш далекобійної зброї.

За його словами, якщо такі країни, як Польща, дозволять розмістити на своїй території елементи ППО для захисту України, то напад на Україну розглядатимуть як агресію проти всього альянсу. І це має стати стримувальним фактором для Москви.

"Ми повинні допомогти українському народу захистити себе від російських ракет і дронів, побудувавши повітряний щит, який допоможе українцям збивати російські ракети й дрони. Країни НАТО, що межують з Україною, можуть стати місцем розміщення системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони НАТО", — вважає Расмуссен.

Відео дня

Ексгенсек НАТО також закликав розгортати європейські сили для захисту України до будь-яких мирних угод, пояснивши, що доки Путін бачить шанс виграти на полі бою, він не буде зацікавлений у переговорах. Однак yf сьогодні так звана європейська "коаліція охочих" перетворилася на "коаліцію тих, хто очікує", що сприяє затяжній війні в Україні.

"У Путіна немає стимулу брати участь у мирних переговорах, поки він вважає, що може перемогти на полі бою. Необхідні зміни в темпі та мисленні", — підкреслив він.

Формат гарантій безпеки

Для виходу зі стану "нескінченної війни", вважає Расмуссен, необхідне посилення тиску на Росію і створення умов, які спонукають Москву розглядати можливість переговорів. Серед таких умов він виділив розробку системи гарантій безпеки для України за моделлю, аналогічною домовленостям, які США надали Катару після атаки на Доху. За його словами, застосування подібного формату могло б зміцнити довіру всередині українського суспільства до майбутніх домовленостей про припинення вогню.

Важливо

Удар по Катару: як Ізраїль підіграв Китаю проти США і чи буде велика війна

Також колишній чиновник виступив за надання Україні далекобійних ракет, включно з варіантами, як-от німецькі TAURUS та американські Tomahawk. Додатково він запропонував використати заморожені російські активи — 150 млрд євро можуть стати основою кредитного механізму для закупівлі озброєнь і фінансування відновлення України.

Уточнимо, США надали Катару гарантії безпеки в разі зовнішньої агресії проти держави. Відповідні положення містяться в указі президента Дональда Трампа, опублікованому в офіційних матеріалах.

Документ передбачає, що будь-який збройний напад на територію, суверенітет або критично важливу інфраструктуру Катару розглядатиметься Вашингтоном як загроза миру та безпеці Сполучених Штатів. В указі наголошується, що американці готові застосовувати дипломатичні, економічні та за необхідності військові заходи для захисту власних інтересів та інтересів Катару.

Нагадаємо, 9 вересня в столиці Катару прогриміла серія вибухів. За попередньою інформацією, удар міг бути спрямований проти переговорної групи ХАМАС, яка перебувала на зустрічі в Досі.