Украина рискует оказаться в "вечной войне": экс-глава НАТО предложил "катарский" сценарий

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предупредил, что Европа должна существенно усилить давление на Россию, иначе Украина рискует оказаться в "бесконечной войне" и постепенно терять территорию.

В интервью The Guardian Расмуссен предложил ряд мер, включая размещение в странах НАТО, граничащих с Украиной, систем противоракетной обороны и антидроновой защиты, развертывание европейских контингентов и предоставление Украине более дальнобойного оружия.

По его словам, если такие страны, как Польша, разрешат разместить на своей территории элементы ПВО для защиты Украины, то нападение на Украину будет рассматриваться как агрессия против всего альянса. И это должно стать сдерживающим фактором для Москвы.

"Мы должны помочь украинскому народу защитить себя от российских ракет и дронов, построив воздушный щит, который поможет украинцам сбивать российские ракеты и дроны. Страны НАТО, граничащие с Украиной, могут стать местом размещения системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны НАТО", — считает Расмуссен.

Экс-генсек НАТО также призвал разворачивать европейские силы для защиты Украины до любых мирных соглашений, объяснив, что пока Путин видит шанс выиграть на поле боя, он не будет заинтересован в переговорах. Однако на сегодняшний день так называемая европейская "коалиция желающих" превратилась в "коалицию ожидающих", что способствует затяжной войне в Украине.

"У Путина нет стимула участвовать в мирных переговорах, пока он считает, что может победить на поле боя. Необходимы изменения в темпе и мышлении", — подчеркнул он.

Формат гарантий безопасности

Для выхода из состояния "бесконечной войны", считает Расмуссен, необходимо усиление давления на Россию и создание условий, которые побудят Москву рассматривать возможность переговоров. В числе таких условий он выделил разработку системы гарантий безопасности для Украины по модели, аналогичной договоренностям, которые США предоставили Катару после атаки на Доху. По его словам, применение подобного формата могло бы укрепить доверие внутри украинского общества к будущим договоренностям о прекращении огня.

Также бывший чиновник выступил за предоставление Украине дальнобойных ракет, включая варианты, такие как немецкие TAURUS и американские Tomahawk. Дополнительно он предложил использовать замороженные российские активы — 150 млрд евро могут стать основой кредитного механизма для закупки вооружений и финансирования восстановления Украины.

Уточним, США предоставили Катару гарантии безопасности в случае внешней агрессии против государства. Соответствующие положения содержатся в указе президента Дональда Трампа, опубликованном в официальных материалах.

Документ предусматривает, что любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критически важную инфраструктуру Катара будет рассматриваться Вашингтоном как угроза миру и безопасности Соединенных Штатов. В указе отмечается, что американцы готовы применять дипломатические, экономические и при необходимости военные меры для защиты собственных интересов и интересов Катара.

Напомним, 9 сентября в столице Катара прогремела серия взрывов. По предварительной информации, удар мог быть направлен против переговорной группы ХАМАС, которая находилась на встрече в Дохе.