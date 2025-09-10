Удар по Катару: как Израиль подыграл Китаю против США и будет ли большая война

Related video

"Выстрел в Сараево" прозвучал в Дохе, столице Катара.

Как я и писал несколько дней назад, на Ближнем Востоке нас ждет катализация геополитических процессов.

Основная причина — заседание ООН 30 сентября, на котором несколько десятков стран, в том числе европейских, признают палестинское государство. Именно поэтому Израиль собирает 300 тыс. резервистов, начинает штурм Газы и ударил по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, где тот уже много лет и размещается.

Разумеется, Катар не объявит войну Израилю, хотя это и грубое нарушение суверенитета этой страны. Но опасность заключена не в "израильско-катарской войне".

За Катаром стоит Турция. Между этими странами давно действует принцип "деньги в обмен на войска".

У Катара очень непростые отношения с соседними арабскими королевствами. Катар — маленький, но у него есть огромная мягкая сила — Аль-Джазира. Кроме того, в отличие от королевств залива, Катар делает ставку на природный газ, а не на нефть.

Удар по Катару пока поставит на паузу авраамические соглашения между Израилем и арабскими странами и в целом — отдалит создание семитского аравийского геополитического кластера с двумя "ядрами" в виде Израиля и Саудовской Аравии.

Обязательно активизируется Иран. По причине "слабости в небе" Иран будет действовать ассиметрично — на суше. А тут есть только два варианта — южный Ирак, где находится шиитское большинство и Зангезурский коридор, куда заходят США.

И пока этот раунд выигрывает …. Китай.

В рамках нерешаемой апории трех тел Пекин практически добился увязания США как на векторе РФ, так и на Ближнем Востоке. То есть Китай почти завершил смещение Америки в сторону этих двух геополитических тел (война РФ против Украины) и Ближний Восток. И, соответственно, Пекин ждет как "крадущийся тигр, затаившийся дракон" ослабления США в Индо-Тихоокеанском регионе и прежде всего на Тайване.

США будут терять геополитический ресурс, запасы оружия и деньги на Ближнем Востоке и в противостоянии с РФ, а Китай в это время будет усиливаться в Индо-Тихоокеанской геополитической операционной зоне.

Именно поэтому Вашингтон очень недоволен Израилем и оказывает давление на Киев. Статус гегемона — это привилегия начинать и завершать войны. Но и первой, и второй опции у США уже нет. Есть возможность влиять на характер начала войны, как в 2021 году при Байдене во время переговоров с Путиным. И есть возможность влиять на динамику войны сейчас.

Но не более того.

И это уже не имеет ничего общего со статусом гегемона.

