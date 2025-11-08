У Костянтинівці авто з іноземними журналістами та волонтерами потрапило під обстріл: відео атаки

У районі Костянтинівки Донецької області безпілотний літальний апарат Збройних сил РФ уразив автомобіль, у якому перебували журналісти та волонтери. Машина зазнала критичних пошкоджень.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко 8 листопада опублікував у соцмережах кадри атаки ворожого дрона. За його даними, транспортний засіб потрапив під удар безпілотника під час руху.

В автомобілі перебувала група волонтерів і знімальна група, серед яких австрійський журналіст, кореспондент телеканалу ORF Крістіан Вершютц. За інформацією Цаплієнка, на щастя, обійшлося без жертв — пасажири встигли покинути автомобіль після того, як помітили наближення БПЛА, проте сам автомобіль відновленню не підлягає.

На кадрах помітні пошкодження авто осколками, причому доволі великого розміру, які неминуче призвели б до загибелі, або щонайменше до поранень, якби пасажири не встигли відбігти.

Згідно з іншими джерелами, під удар потрапив мікроавтобус гуманітарної місії "Проліска". Керівник команди волонтерів Євген Ткачов поділився деталями атаки. За його словами, це був FPV-дрон на оптоволокні, оснащений протитанковим зарядом, тому броньований автомобіль пробило наскрізь.

"Летів повільно прямо під антидроновою сіткою. Потім наче завис або знизив швидкість до мінімуму, ніби роздивляючись, кого атакувати, або вагаючись: бити чи не бити..." — написав він у коментарі.

Зазначимо, що аналогічний інцидент стався в Костянтинівці 6 листопада. Як повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, російський дрон атакував автомобіль, унаслідок чого постраждав чоловік.

"Подібні атаки прифронтових міст Донеччини продовжують свідчити про цілеспрямовані дії противника проти цивільної інфраструктури та мирного населення", — написав чиновник у соцмережах.

Нагадаємо, 3 вересня Збройні сили РФ обстріляли Костянтинівку Донецької області зі ствольної артилерії. Повідомлялося, що метою окупантів був житловий мікрорайон — унаслідок атаки загинули три жінки та п'ять чоловіків.