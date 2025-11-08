В Константиновке авто с иностранными журналистами и волонтерами попал под обстрел: видео атаки

В районе Константиновки Донецкой области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил РФ поразил автомобиль, в котором находились журналисты и волонтеры. Машина получила критические повреждения.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко 8 ноября опубликовал в соцсетях кадры атаки вражеского дрона. По его данным, транспортное средство попало под удар беспилотника во время движения.

В автомобиле находилась группа волонтеров и съемочная группа, среди которых австрийский журналист, корреспондент телеканала ORF Кристиан Вершютц. По информации Цаплиенко, к счастью, обошлось без жертв – пассажиры успели покинуть автомобиль после того, как заметили приближение БПЛА, однако сам автомобиль восстановлению не подлежит.

На кадрах заметны повреждения авто осколками, причем достаточно большого размера, которые неминуемо привели бы к гибели, или по меньшей мере к ранениям, если бы пассажиры не успели отбежать.

Відео дня

Согласно другим источникам, под удар попал микроавтобус гуманитарной миссии "Проліска". Руководитель команды волонтеров Евгений Ткачев поделился деталями атаки. По его словам, это был FPV-дрон на оптоволокне, оснащенный противотанковым зарядом, поэтому бронированный автомобиль пробило насквозь.

"Летел медленно прямо под антидроновой сеткой. Затем как будто завис или снизил скорость до минимума, будто разглядывая, кого атаковать, или колеблясь: бить или не бить…" — написал он в комментарии.

Важно

Угроза Дружковке и Константиновке: к чему может привести прорыв войск РФ к Доброполью

Отметим, что аналогичный инцидент произошел в Константиновке 6 ноября. Как сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, российский дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадал мужчина.

"Подобные атаки прифронтовых городов Донецкой области продолжают свидетельствовать о целенаправленных действиях противника против гражданской инфраструктуры и мирного населения", — написал чиновник в соцсетях.

Напомним, 3 сентября Вооруженные силы РФ обстреляла Константиновку Донецкой области из ствольной артиллерии. Сообщалось, что целью оккупантов был жилой микрорайон – в результате атаки погибли три женщины и пять мужчин.