Росіяни вбили стрільця воєнізованої охорони під час атаки на об'єкт "Укрзалізниці"

Чоловік не встиг заховатись в укритті. Про його загибель повідомив голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

На одному з інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці під час чергування внаслідок удару російського БПЛА загинув стрілець воєнізованої охорони, подробиці трагедії розповів голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Перцовський повідомив про загибель співробітника "Укрзалізниці" Фото: Олександр Перцовський / Facebook

"Маємо гірку звістку - у залізничній родині втрата. Під час чергування на одному з наших інфраструктурних об'єктів від удару ворожого БПЛА загинув стрілець воєнізованої охорони", - повідомив Перцовський.

За його словами, на об'єкті було обладнане й працююче укриття, де до того й перебував співробітник, але черговий удар наздогнав його буквально за два кроки від укриття, куди він не встиг повернутись.

"Всі обставини вивчимо детально, щоб запобігати", - запевнив очільник Укрзалізниці.

Олександр Перцовський повідомив, що Росія кожного дня завдає ударів по "Укрзалізниці", втім абсолютну більшість вони навчились проходити без людських втрат.

"І це найцінніше, бо залізо залізничники вправно відновлюють. Кожне виключення - непоправне, болюче і не має повторюватись. Родині загиблого колеги - наша максимальна допомога. Загалом - ніч, коли вчергове боролися за те, щоб поїзда до/зі Сходу йшли попри ворожі атаки і вкотре вони, подекуди альтернативними маршрутами, з пересадками, але йдуть", - резюмував Перцовський.

