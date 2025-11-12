Россияне убили стрелка военизированной охраны во время атаки на объект "Укрзализныци"

Мужчина не успел спрятаться в укрытии. О его гибели сообщил председатель АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

На одном из инфраструктурных объектов Укрзализныци во время дежурства в результате удара российского БПЛА погиб стрелок военизированной охраны, подробности трагедии рассказал глава АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Перцовский сообщил о гибели сотрудника "Укрзализныци" Фото: Александр Перцовский / Facebook

"Есть горькая весть — в железнодорожной семье потеря. Во время дежурства на одном из наших инфраструктурных объектов от удара вражеского БПЛА погиб стрелок военизированной охраны", — сообщил Перцовский.

По его словам, на объекте было оборудовано и работающее укрытие, где до того и находился сотрудник, но очередной удар настиг его буквально в двух шагах от укрытия, куда он не успел вернуться.

"Все обстоятельства изучим детально, чтобы предотвращать", — заверил глава Укрзализныци.

Александр Перцовский сообщил, что Россия каждый день наносит удары по "Укрзализныце", впрочем абсолютное большинство они научились проходить без человеческих потерь.

"И это самое ценное, потому что железо железнодорожники умело восстанавливают. Каждое исключение — непоправимое, болезненное и не должно повторяться. Семье погибшего коллеги — наша максимальная помощь. В общем — ночь, когда в очередной раз боролись за то, чтобы поезда на/из Востока шли несмотря на вражеские атаки и в очередной раз они, иногда альтернативными маршрутами, с пересадками, но идут", — резюмировал Перцовский.

Напомним, Фокус писал, что атака Вооруженных сил РФ 8 ноября на инфраструктуру "Укрзализныци" привела к масштабным задержкам поездов. Некоторые пассажирские рейсы, следующие в Харьковском направлении, задерживались на 5-6 часов.

Также в "Укрзализныце" рассказали о программе "УЗ-3000", которая будет действовать январь-февраль и октябрь-ноябрь 2026 года. По этой программе ежемесячно будет доступно до 250 тысяч мест, которые оставляют пустыми в менее популярных вагонах.