Емблема з крилатою мікросхемою: у РФ офіційно створили війська безпілотних систем

У Росії офіційно завершено формування нового роду військ — військ безпілотних систем. Створення структури завершено, а підрозділи вже діють у зоні бойових дій проти України.

Структуру нового роду військ уже визначено, а на всіх рівнях створено органи військового управління, заявив заступник начальника цих військ полковник Сергій Іштуганов.

"Війська безпілотних систем у Збройних силах Російської Федерації створено. Бойова робота безпілотних підрозділів безпілотних систем ведеться за єдиним планом і у взаємодії з іншими підрозділами угруповань військ", — уточнив полковник.

Росія також почала підготовку створення вищого військового навчального закладу для цих військ. Як зазначив Іштуганов, навчання проводиться як на полігонах військових округів, так і в тилових районах окупованих територій України. Це може свідчити про спроби Москви системно інституціоналізувати досвід застосування дронів, накопичений за час війни.

Відео дня

"Сьогодні підготовка фахівців триває і у вишах Міноборони, і у військово-навчальних центрах при цивільних вишах, і в громадських організаціях, і на підприємствах-виробниках зразків безпілотних систем. Але вже сьогодні ведеться робота зі створення вищого військового навчального закладу військ безпілотних систем", — додав Іштуганов.

Структура ЗС РФ — що відомо про війська безпілотних систем

На опублікованих Міноборони РФ кадрах продемонстровано нову емблему військ безпілотних систем — схрещені меч і стрілу, поверх яких розташована крилата мікросхема із зіркою. Символіка, на думку військових аналітиків, підкреслює "синтез технологій і озброєння" — ключовий елемент російської концепції ведення сучасної війни.

Структура Вс РФ — емблема російських військ безпілотних систем Фото: Мiноборони РФ

Зазначимо, що ще 2024 року міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов оголосив про створення нового роду військ — "військ безпілотних систем", зазначивши, що ініціатива йшла від президента Володимира Путіна. Бєлоусов заявляв, що формування військ має бути завершено у встановлені строки, і наголосив на необхідності створення науково-технічних центрів для розвитку навігаційних систем і протидії загрозам у космосі з огляду на зростаючу роль космічних систем у веденні бойових дій.

Нагадаємо, в Україні аналогічний рід військ було створено ще взимку 2024 року. Тоді президент Володимир Зеленський підписав указ про нарощування можливостей ЗСУ, а саме — створення Сил безпілотних систем. Глава держави зазначив, що новий рід військ потрібен для забезпечення належного рівня планування та якості логістики.