Эмблема с крылатой микросхемой: в РФ официально создали войска беспилотных систем

В России официально завершено формирование нового рода войск — войск беспилотных систем. Создание структуры завершено, а подразделения уже действуют в зоне боевых действий против Украины.

Структура нового рода войск уже определена, а на всех уровнях созданы органы военного управления, заявил заместитель начальника этих войск полковник Сергей Иштуганов

"Войска беспилотных систем в Вооруженных силах Российской Федерации созданы. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск", — уточнил Иштуганов.

Россия также начала подготовку создания высшего военного учебного заведения для этих войск. Как отметил Иштуганов, обучение проводится как на полигонах военных округов, так и в тыловых районах оккупированных территорий Украины. Это может свидетельствовать о попытках Москвы системно институционализировать опыт применения дронов, накопленный за время войны.

"Сегодня подготовка специалистов идет и в вузах Минобороны, и в военно-учебных центрах при гражданских вузах, и в общественных организациях, и на предприятиях-изготовителях образцов беспилотных систем. Но уже сегодня ведется работа по созданию высшего военного учебного заведения войск беспилотных систем", — добавил Иштуганов.

Структура ВС РФ — что известно о войсках беспилотных систем

На опубликованных Минобороны РФ кадрах продемонстрирована новая эмблема войск беспилотных систем — скрещенные меч и стрелу, поверх которых расположена крылатая микросхема со звездой. Символика, по мнению военных аналитиков, подчеркивает "синтез технологий и вооружения" — ключевой элемент российской концепции ведения современной войны.

Структура Вс РФ - эмблема российских войск беспилотных систем Фото: Минобороны РФ

Отметим, что еще в 2024 году министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил о создании нового рода войск — "войск беспилотных систем", отметив, что инициатива исходила от президента Владимира Путина. Белоусов заявлял, что формирование войск должно быть завершено в установленные сроки и подчеркнул необходимость создания научно-технических центров для развития навигационных систем и противодействия угрозам в космосе с учетом возросшей роли космических систем в ведении боевых действий.

Напомним, в Украине аналогичный род войск был создан еще зимой 2024 года. Тогда президент Владимир Зеленский подписал указ о наращивании возможностей ВСУ, а именно — создание Сил беспилотных систем. Глава государства отметил, что новый род войск нужен для обеспечения надлежащего уровня планирования и качества логистики.